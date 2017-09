Yahaira Plasencia tras pelea con Rosángela Espinoza: “No tengo problema en ser de barrio”

Rosángela Espinoza dejó entrever que Yahaira Plasencia es una chica de barrio tras protagonizar una pelea en ‘Esto es guerra’. Ante este comentario, la salsera afirmó estar orgullosa.

“Ella (pretende) ofender y humillar de que soy de barrio. Yo no tengo ningún problema en ser de barrio. El problema es que ella tiene miedo a eso”, dijo Yahaira a América Espectáculos tras el incidente.

Espinoza no se quedó callada y admitió que también es de barrio pero que sabe comportarse.

“Yo también soy de barrio pero hay que comportarse. Si alguien te ataca, obviamente no me voy a quedar con los brazos cruzados porque mucho tiempo me he quedado así. Las cosas se solucionan fuera y no delante de cámaras, es horrible”, se defendió la ‘leona’.

“No quiero estar peleando, quiero competir pero yo tengo mucha paciencia porque otra no se queda así", añadió la ‘chica selfie’.

Recordemos que Rosángela Espinoza defendió su actitud agresiva frente a Yahaira Plasencia aduciendo que el reto en el que ambas se enfrentaron: “es una competencia y no una pelea de barrio que ella está acostumbrada a hacer”.