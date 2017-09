A Yahaira Plasencia le roban un beso y Luis Alonso abandona el set.

La salsera Yahaira Plasencia fue sorprendida cuando el actor Andrés Vílchez le robó un beso durante una entrevista en el programa 'En boca de todos'.

Plasencia fue invitada a la sección 'El Diván' para que hable sobre todos sus secretos. Los invitados para preguntar fueron el cantante Alexis Descalzo, el 'guerrero' Luis Alonso, y el actor Andrés Vílchez.

Tras una breve entrevista, Yahaira y Andrés pasaron por el reto de 'Nariz con nariz' que trata de que ambos se miren muy juntos durante unos 15 segundos.

Yahaira y Andrés terminaron el reto, pero el actor le robó un pequeño beso que dejó helada a la cantante.

Ante dicha propuesta, Luis Alonso protagonizó una inesperada escena de celos, y quiso interrumpir la escena. Pero al ver que no le prestaron atención decidió retirarse del set.

Yahaira Plasencia

Luego, los conductores pidieron a Luis Alonso regresar al set para explicar su comportamiento.

"Estoy fastidiado no quiero decir nada", se justificó el 'guerrero' al retornar al set.

"El poco tiempo que lo conozco, yo sé que le ha molestado, y no ha sido el juego con Andrés. Él se ha sentido burlado, incómodo, como que lo quieren agarrar de tonto. Él sabe que mi intención no ha sido molestarlo. Andrés me parece buena onda, es más me pidió disculpas (por el beso)", señaló Yahaira, quien confesó que sigue en Instagram al actor de 'Ven, baila quinceañera'.