Yaco Eskenazi reveló que ya no es tan fanático de Shakira desde que comenzó a sacar canciones con referencias a su expareja Gerard Piqué. El exchico reality sorprendió a todos en el set de ‘Estás en todas’ al afirmar que considera “tóxica” a la colombiana.

La discusión sobre ‘la nueva versión de Shakira’ se originó por el lanzamiento de la canción “TQG” de Shakira y Karol G, la cual tendría indirectas contra el exjugador del Barcelona. Por su lado, Natalie Vértiz, conductora del programa, dijo que le encanta la forma en la que Shakira está manejando la ruptura con su expareja.

“Me encanta, incluso me parece más pegajosa que la última con Bizarrap. Se nota que se está matando de risa, facturando... No me parece quién es más bonito o no, ella me parece wao, espectacular, sola, sí es una persona que es inteligente, está sacando provecho a una situación que ha sido negativa para ella”, dijo la esposa de Yaco.

Por otro lado, Yaco tuvo una posición diferente y aseguró que no está satisfecho con las nuevas canciones de la intérprete de “Inolvidable”.

“Yo siento que es una terrible tóxica, yo amaba a la Shakira del disco rosadito y el de pies descalzos, de ahí en adelante ya no soy tan fanático. Esta versión de Shakira de despecho no me gusta. Yo no veo a Piqué ofendido ah... Mostro cómo la ha superado ah, superadísima está”, opinó.