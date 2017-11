A seis semanas de la final del reality ' Esto es guerra ', la integrante de las 'Cobras', Francesca Zignago, sufrió una lesión en el hombro que la alejará del reality, así lo anunció hoy la propia 'guerrera'.

"Me han vendado, tengo hielo en el hombro y me han puesto esto (un cabestrillo)", dijo Francesca Zignago, al explicar por qué no jugará durante esta semana.

Para que el equipo de las 'Cobras' no le falte un jugador, el conductor Mathías Brivio invitó a Ximena Hoyos a unirse a la competencia y reemplazar por un corto tiempo a Francesca Zignago.

"Ella se encarga del detrás de cámaras del programa pero como sabemos que tú también eres deportista y tienes tu corazón de las 'cobras', ¿aceptarías el reto?", preguntó Mathías Brivio.

"Me agarran en pleno programa en vivo y yo tendría que pensarlo. Lo que pasa es que a esta edad yo ya no sé", respondió sonriente Ximena.

Los conductores prometieron a la popular 'Peque' que Ximena no le serruchará el puesto en el reality.