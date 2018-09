El popular cómico Jorge Benavides acaba de anunciar en su cuenta de Facebook que viene preparando una parodia sobre la toma de la explanada del estadio Matute hace unos días.

Como se recuerda, miembros de la iglesia evangélica 'El aposento Alto' ingresaron por la madrugada al 'templo' blanquiazul y fueron expulsados por hinchas del club íntimo.

"Ya estamos listos amigos. ¿Adivinen qué vamos a grabar? Este domingo a las 6:00 p.m en el 'Wasap de JB', no se lo pierdan", escribió el prestigioso cómico peruano en su cuenta personal de Facebook.

Los seguidores del Jorge Benavides no dejaron pasar la oportunidad para realizar los más graciosos comentarios. "Algo me dice que 'Yuca' terminará en el hospital", "Esto estará muy divertido", "No me lo pierdo por nada", "Pobre 'Yuca' la que le espera", son algunos de las opiniones de los seguidores del programa cómico.

La publicación del cómico peruano tuvo más de 3,000 reacciones, 324 comentarios y fue compartido más de 500 veces. Solo queda esperar por el nuevo episodio de 'El Wasap de JB' para poder reír a carcajadas.