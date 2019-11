‘Dragón', ‘Mandril’ y 'Tony’ alistan su regreso a la pantalla chica. Aldo Miyashiro tendría entre sus planes el retorno de ‘La Gran Sangre’ después de haberse reencontrado con Jorge Carmona, productor y director de cine, y el actor Pietro Sibille.

Miyashiro indicó a Trome que tuvo contacto con Carmona y Sibille cuando estuvo grabando ‘Llauca’. “Ya habíamos hablado de retormarlo y el tema sigue ahí, espero que los tiempos puedan darse”, deslizando que el retorno de la serie de acción es cada vez más cercano.

Hace unos meses, Jorge Carmona también se refirió sobre retomar la serie y grabar nuevo contenido. "La última palabra la tienen los directivos… Si me lo consultaban (las repeticiones), no lo hubiera permitido y hubiese preferido otra temporada más de la serie. Sí, me encantaría hacerla y vamos a ver qué pasa. Pero todavía no hay conversaciones.

El primer capítulo de ‘La Gran Sangre’ fue emitido en el 2006, y contó con la participación de Carlos Alcántara como 'Dragón’, Pietro Sibille como ‘Mandril’ y a Aldo Miyashiro como 'Tony’, quienes marcaron un punto de partida en lo que se refiere a una serie de acción con ‘héroes peruanos’.