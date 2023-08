La recordada actriz y presentadora de televisión Vanessa Terkes en una reciente entrevista para el programa ‘Café con la Chevez’ se pronunció sobre la razón detrás de su enemistad con Tilsa Lozano. La misma que se dejó ver en pantallas cuando condujeron juntas el desaparecido reality de competencia ‘Titanes’ el cual fue emitido por la señal de Latina.

Cabe mencionar que, Vanessa Terkes y Tilza Lozano dejaron en evidencia que no mantenían una buena relación ante cámaras. Sin embargo, tras el cierre del programa de competencia, los dimes y diretes siguieron de parte de la ‘Vengadora’.





Vanessa Terkes revela el probable origen de sus enfrentamientos





Terkes confesó que uno de los detonantes podría haber sido una llamada telefónica que recibió de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. La misma que fue revelada por Roberto Martínez, entonces pareja de ‘La chata’, en su participación en ‘El valor de la verdad’.

“Un día antes de que yo estrenara programa (En Latina), Roberto (Martínez) sale en ‘El Valor de la Verdad’ y cuenta una llamada telefónica que me hace el ‘Loco’ (Juan Manuel Vargas), hablamos de temas sociales, y Roberto sintió una cosa distinta a la que pude percibir yo, cuenta eso en el programa. Al otro día, la otra (Tilsa Lozano) no sé por qué, que no era su esposa ni nada por el estilo, y él no estaba haciendo nada malo, me puso la cruz”, sostuvo.

Finalmente, la presentadora de televisión expresó su desconcierto ante la actitud de Tilsa Lozano y indicó que ha preferido no responderle para evitar caer en conflictos innecesarios.





