Vanessa Silva, la actriz venezolana de 24 años que junto al peruano Junior Silva protagonizan la nueva telenovela “Luz de Luna”, recibió una sorpresa que la emocionó hasta las lágrimas la tarde de este miércoles en “En Boca de Todos”.

Ambos actores se conectaron a través de un enlace en vivo con el programa que se transmite por América Televisión para hablar del éxito de la nueva producción de Michelle Alexander, que se estrenó a inicios de semana y fue ahí cuando la joven fue sorprendida.

“Tu familia está lejos, por Europa, ¿es verdad?”, le consultó primero Tula Rodríguez, a lo que Vanessa contestó: “Sí, están en Alemania, dos de mis hermanos y mis papás , y tengo una hermana que vive en Colombia (...) Todo el conoce sabe que son mi motivación para todo”.

En ese preciso instante se mostraron imágenes de los hermanos de la actriz, quienes le enviaron saludos y se mostraron orgullosos de su trabajo. Sin embargo, el momento más emotivo vino cuando los padres de Vanessa se conectaron en vivo con “En Boca de Todos”.

“Te amo mamá, te amo papi (...) Ellos saben todo lo que han hecho por mí, ellos saben lo agradecida que estoy de que me acompañaran en este camino, de que no escucharan a toda la gente que les dijo que estaba locos por cambiar su vida para que yo fuera actriz, porque todo valió la pena y que me siento muy afortunada de que sean mis papás”, le dijo a sus progenitores llorando tras escuchar las emotivas palabras que le dedicaron.





