Logo del programa de Magaly Medina se parece al de Adal Ramones y mexicano prepara demanda por plagio

Aún no estrena su programa, pero ya tiene problemas legales. El presentador mexicano Adal Ramones se pronunció sobre el presunto plagio del logo de su programa “Adal, el show” en la nueva propuesta de la conductora Magaly Medina , y dijo que tomará acciones legales.

A través de su cuenta de Twitter, el popular animador Adal Ramones aseguró que, junto a su equipo de abogados, ya evalúa la situación y podría entablar “una demanda millonaria”.

“Ya mi equipo de abogados prepara todo lo referente a la demanda judicial contra quien resulte responsable. En unas horas, aquí en Nueva York, tengo la cita para este lamentable asunto. Podría ser una demanda millonaria. Gracias y, ¡Viva el Perú!”, tuiteó el actor mexicano.

El conductor mexicano compartió este mensaje en Twitter. (Foto: Captura de Twitter) El conductor mexicano compartió este mensaje en Twitter. (Foto: Captura de Twitter) El conductor mexicano compartió este mensaje en Twitter. (Foto: Captura de Twitter)

Este mensaje se da luego de las críticas contra “Magaly TV, la firme”, programa que marcará el regreso a la televisión peruana de la popular ‘Urraca’, tras su intrascendente paso por Latina.

¿Qué dijo Magaly Medina al respecto? Ayer, durante la conferencia de prensa de su programa, la conductora también decidió responder a la crítica por el presunto plagio y dijo que “en la televisión no hay nada nuevo”.

"En televisión, no hay nada nuevo. Yo tomo como referencia algo que además no solo Adal Ramones lo ha hecho, sino otros programas en el mundo. Acá incluso ‘Cinescape’ lo tiene. ¿Por qué me comparan con Adal Ramones y no con algo más local como ‘Cinescape’?", aseguró Magaly Medina durante su conferencia.

Si bien es cierto, el parecido entre ambos logos es innegable ya que incluso la silueta que adorna el nombre del programa aparece en la misma letra, la “A”, y solo varía un poco en la forma y color. Cabe señalar que también podría tratarse de una campaña de intriga para promocionar el nuevo espacio de Magaly Medina en ATV.