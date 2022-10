Tula Rodríguez se pronunció tras la última emisión del programa ‘En Boca de Todos’, que estuvo al aire por América Televisión durante cinco años consecutivos. La conductora recordó a su exesposo y la razón por la cual extrañará el magazine.

Rodríguez recordó que vivió momentos difíciles como esposa y viuda, pero supo sobrellevarlos gracias a su trabajo en el set de ‘En Bocas De Todos’.

“La etapa más dura que me ha tocado como esposa, como mamá y como hija la he pasado acompañada en EBDT. Cuando pasó lo que pasó con Javier (Carmona) si no hubiera estado en EBDT creo que me hubiera muerto del estrés”, refirió.

Además, Tula aseguró que necesita descansar un tiempo de la televisión. “Creo que es importante, necesito descansar, estoy agotada, han sido cinco años sin parar y sin llorar del todo porque he tenido que dar la cara siempre, sonriendo”.

La conductora indicó que el fin del programa es positivo debido a que el próximo año habrá otros proyectos. “Suena raro, pero creo que es importante que se cierre En Boca de Todos, al inicio dije qué pasó y de ahí lo he ido procesando y digo, sí, el 2023 es mi año”.

Próximo proyecto

La productora ProTV anunció que el próximo año saldrá al aire un nuevo espacio por las pantallas de América TV, tras la última emisión del magazine después de cinco años al aire.

La directora de contenidos, Mariana Ramírez del Villar, sostuvo que la flamante contratación para el programa será inesperado.

“Nosotros estamos muy contentos con lo que nos ha dejado En Boca de todos por largos años y ahora llegó al fin de un ciclo. El próximo año regresamos con un nuevo programa, y quien asuma la conducción es bastante talentosa, pero pronto se sabrá quién será”, refirió.

Tras culminar En boca de todos, Pro TV abre el baúl.

Finalmente, se empezó a circular diversos nombres de la persona que asumiría la conducción, pero no se sabrá nada hasta que haya un anuncio oficial.