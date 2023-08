Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para romper su silencio luego de la polémica que envolvió al programa ‘Emprendedor Ponte las Pilas’, del cual era conductora los fines de semana. La controversia surgió por la emisión de imágenes de menores de edad en ropa interior durante el programa.

A través de sus historias de Instagram, Tula Rodríguez expresó su pesar y su responsabilidad en el penoso episodio. “Sé que todos están esperando que me pronuncie ante el grave error cometido en el programa al que he pertenecido, que es ‘Emprendedor Ponte las Pilas’, programa que tenía como propósito apoyar a todos los emprendedores de este país, sin embargo, no puedo ser ajena a esta situación tan penosa” , comentó la conductora.

La conductora aclaró que en el día de la grabación de dicho episodio del programa, ella no se encontraba presente. “Estuve de vacaciones fuera del país con mi hija, para ser 100% honesta recién ayer me enteré de lo sucedido y del contenido que se grabó en ese programa” , explicó.

Asimismo, Tula Rodríguez ofreció disculpas a su público por las polémicas imágenes de menores de edad en ropa interior emitidas durante el programa. “Quiero pedirles las disculpas del caso, desde lo más profundo de mi corazón, me da mucha pena y mucha vergüenza, lección aprendida, me toca continuar y nuevamente pedir disculpas por lo sucedido” , agregó finalmente.





