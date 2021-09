Tula Rodríguez se mostró a favor de la decisión de Flavia Laos tras finalizar su romance con Patricio Parodi. La actriz anunció que se encuentra concentrada en sus proyectos personales y en consolidar su carrera.

La influencer visitó el programa ‘En boca de todos’, tras unas extensas vacaciones en Estados Unidos, y comentó cómo se encuentra y qué planes tiene a futuro tras poner fin a su romance con el chico reality.

“Que trabaje, ella no tiene hijos, no tiene nada que la retenga acá, tiene propuestas allá como le dije a ella: ‘Nadie se muere de amor’. Ella me dijo: ¡Sí!. Nadie se muere de amor y eso está probado. Nadie muere de amor si tomas la decisión y decir: ‘Esto pasó, punto y continuas’”, comentó Tula tras mostrar su felicidad por la actitud de la joven actriz.

Flavia Laos regresó a nuestro país y habló de las vinculaciones sentimentales entre su expareja y la modelo Luciana Fuster, para la influencer Patricio tiene derecho a rehacer su vida y le desea lo mejor.

