Un nuevo episodio de escándalo se suma a la carrera del ‘Ruiseñor de la cumbia’ quien no solo arremetió contra la periodista y conductora, Magaly Medina, durante su último concierto, sino también contra los migrantes extranjeros que han llegado a nuestro país.

Tony Rosado se percató que las cámaras del programa Magaly TV La Firme se encontraban registrando su concierto y aprovechó la oportunidad para mostrar su fastidio a través de insultos.

“En vez de ir a ver a todos esos rateros, a esos venezolanos, a esos tienen que ir a verlos, a jod***, a sacarlos del Perú; no a jod*** a mí, a mí ya no me jod***”, reclamó e insultó el cantante luego de observar que las cámaras del programa de espectáculos se encontraban grabándolo.

Luego, Tony Rosado continuó con su monólogo en pleno show y dijo ya no estar interesado en la televisión. “A mí ya no me interesa porque hay tantas cosas que hablan en televisión, para eso se presta, en vez de educar a los niños”, sostuvo.