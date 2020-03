Este miércoles, durante la última edición de ‘Válgame’, Latina anunció la salida de Ricardo Zúñiga Peña, más conocido como el ‘Zorro Zupe’, de la conducción del programa de espectáculos.

A través de un comunicado, el canal rechazó todo tipo de violencia contra las mujeres. Esto en referencia a que, el día anterior, Zúñiga lanzó fuertes e injustificados calificativos contra la madre de la niña violada y asesinada en Independencia.

“Latina Televisión rechaza todo tipo de violencia en pantalla y fuera de ella contra cualquier persona y en especial contra la mujer. Nunca estaremos de acuerdo con expresiones que atenten contra la dignidad y el honor del ser humano”, señala inicialmente el comunicado.

‘Zorro’ Zupe fue retirado de ‘Válgame’, según comunicado del canal (VIDEO)

SENTENCIADO POR DIFAMACIÓN

Sin embargo, esta no es la primera vez que este personaje de la farándula omete un exabrupto en televisión nacional. En 2016, el Zorro Zupe señaló- durante su primera participación en ‘El valor de la verdad’- programa que se transmitía por Latina, que el futbolista Carlos Zambrano lo invitó a viajar a Europa.

“Chateando así, (Zambrano) me dijo, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania. Yo nunca había ido entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido”, comentó.

Ante estas declaraciones, el jugador de Boca Juniors tomó cartas en el asunto y denunció a Zuñiga por el delito de difamación en agravio de su persona. El proceso, como es conocido, terminó dos años después con la condena de dos meses de prisión efectiva contra el exconductor.

Mamá de Carlos Zambrano habla del Zorro Zupe

VIAJES DE MODELOS A PANAMÁ

El mismo año en que ‘Zupe’ purgó condena en el penal Ancón II por mentir sobre una supuesta invitación de Zambrano, un escándalo remeció el mundo del espectáculo local: un grupo de modelos fueron sindicadas de realizar continuos viajes a Panamá para integrar lo que, al parecer, sería una red de damas de compañía.

Fue incluso, el amigo de Tilsa Lozano, quien aseguró que existía una “mafia” en el que se encontraban inmersas varias chicas reality e incluso sindicó directamente a la modelo argentina Julieta Rodríguez de ser una de las que más viajaba a este país para realizar este tipo de trabajo.

“El récord migratorio de Julieta no es nada encomparación de las otras chicas. ella no ha viajado a comparación de muchas. Si levantas el movimiento a varias chicas de realities que están en televisión y te llevas muchas sorpresas”, dijo el ‘Zorro’ en su momento.

Además de estos dos desafortunados episodios, el saliente panelista de ‘Válgame’ es conocido por lanzar comentarios contra personajes de la farándula con la intención de dejarlos mal parados.

En su primera participación en el programa que conducía Beto Ortiz, Zúñiga aseguró haber tenido un ‘affaire’ con la expareja de Angie Jibaja, Jean Paul Santa María; una ‘encerrona’ con Erick Sabater además de revelar más de una infidelidad, pelea en el medio y, hace solo unos meses, la supuesta existencia de audios comprometedores de Yahaira Plasencia que nunca vieron la luz, al parecer, por temor a una nueva demanda por difamación.

Sin duda, una oscura trayectoria que hoy le ha costado su trabajo en Latina, y el mayoritario rechazo de la población.