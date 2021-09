Este sábado marcó el regreso de Tilsa Lozano como jurado en “Reinas del Show”. La exmodelo fue presentada junto a Adolfo Aguilar como los reemplazos de Belén Estévez en esta temporada del reality.

Siempre fiel a su estilo y con la ironía que la caracteriza, la ex ‘vengadora’ se animó a dar una polémica declaración en una de sus primeras intervenciones en el programa que conduce Gisela Valcárcel.

El momento llegó luego que la popular ‘Señito’ le consultara a Gabriela Herrera por qué no tenía pareja. “Si a los 20 años ya le rompieron el corazón ¡ya pues! Y tú Tilsa pidiendo: ‘¡Quiero casarme!’”, dijo.

Ante ello, Tilsa Lozano respondió: “Yo ya renuncié, me visto de blanco porque me da la gana. Una de las participantes devuelve anillo y a mí ni siquiera me lo han dado”, en clara alusión a que Jackson Mora, su pareja, aún no le pide matrimonio.

La segunda temporada 2021 de “Reinas del Show” inició la noche de este sábado luego que la semana pasada Korina Rivadeneira se llevara la corona al derrotar a Milena Zárate, Leslie Moscos y Carla Rueda.

