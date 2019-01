The Walking Dead y Stranger Things fueron las series más solicitadas del 2018

El público es exigente y eso lo saben las productoras, quienes durante los últimos años han creado nuevas series y películas que han cautivado a sus fanáticos. Sin embargo, en 2018, fueron dos series las más solicitadas por el público: The Walking Dead y Stranger Things.

Muchos están atentos a los acontecimientos que sucederán en la temporada final de Game of Thrones, o en la nueva entrega de Narcos: México; pero la longeva serie de AMC y la producción original de Netflix se convirtieron en las más populares del último año.

Durante la ceremonia inaugural de los Global TV Demand Awards, celebrada esta semana en Miami, Florida; The Walking Dead y Stranger Things fueron reconocidas como las series más solicitadas del mundo en 2018.

La medición se realizó con datos de Parrot Analytics, compañía especializada en el análisis estadístico de televisión a nivel mundial que, de acuerdo al portal Deadline, “mide cuánto interés hay en una serie dentro de 100 mercados en todo el mundo, considerando todas las plataformas”.

La estadística no ha sido ajena a la polémica, considerando que Netflix no entrega datos de su audiencia, y constantemente se ha reportado una baja en los números de audiencia de The Walking Dead.

Es difícil discutir la popularidad de ambas producciones ya que, a lo largo de sus emisiones, cualquier dato o novedad atrae a miles de fanáticos interesados alrededor del mundo.