“The Walking Dead” comenzó hace algunas semanas su temporada 10 estableciendo nuevamente lo que está pasando en esta sociedad sumida por el caos, los muertos vivientes y ahora en nuevos conflictos territoriales que podrían desembocar en una catástrofe para todos.

Ahora los fans conocen más sobre el pasado de los "Susurradores", así como el origen de Alpha, Beta y del nuevo personaje Gamma, están ansiosos de descubrir qué sucedería cuando el conflicto explote finalmente entre las comunidades de supervivientes.

De hecho, el episodio 3 parecía dar pie a esta guerra, cuando Carol y Alpha se vieron las caras, pero al final el enfrentamiento no se dio como se esperaba ya que más allá de un intento de asesinato de Carol contra Alpha por matar a su hijo adoptivo, el resto del capítulo fue una exploración de la mente de Carol.

¿Qué pasará en el próximo capítulo y como verlo? Conoce aquí la respuesta de esta incógnita y, antes de continuar, una alerta de spoilers es necesaria porque contaremos lo que podría pasar en el episodio 4 de la temporada 10 de “The Walking Dead”.

¿QUÉ PASARÁ EN "THE WALKING DEAD" 10x04?

Michonne se va de la serie durante la temporada 10 (Foto: AMC)

Tal como se vio en el anterior episodio, Carol está en un momento cumbre de su vida, ya que sus problemas mentales que se hicieron evidentes en la temporada 6 han vuelto con mayor fuerza y sus fans ahora saben que se automedica.

La superviviente ya no puede discernir entre lo que es real y lo que no, así que los habitantes de Alexandria ya no confían en ella. ¿Podrá reponerse antes de que la inminente guerra comience contra los Susurradores?

Por otro lado, las cosas entre Daryl y Negan van a volverse cada vez más complicadas. Si por un lado el prisionero tiene mucha experiencia en conflictos por territorios, a Daryl no le hace mucha gracia de que el asesino de sus amigos consiga más libertad conforme avanzan los episodios.

A esto, se le suma el intento de Negan de hacerse amigo de Lidya, quien ha tenido problemas con relacionarse con los demás miembros de la comunidad y al parecer el único que la puede entender es Negan, pero Daryl se interpondrá entre ellos.

Finalmente, está creciendo poco a poco en la tensión contra los "Susurradores" porque los supervivientes quieren vengarse de ellos y así lo demuestran con escritos en las paredes de "Silencien a los Susurradores".

¿El siguiente episodio será el origen de la gran batalla entre estos grupos? ¿O acaso primero tendrán que solucionar sus problemas internos antes de encarar a Alpha, Beta y Gamma?

TRÁILER DE "THE WALKING DEAD" 10X04: 'SILENCE THE WHISPERERS'

SNEAK PEEK DE "THE WALKING DEAD"10x04

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 10 DE "THE WALKING DEAD"?

‘Silence the Whisperes’, cuarto episodio de décima temporada de “The Walking Dead”, se estrenará el domingo 27 de octubre a las 9:00 pm (hora local) a través de AMC en Estados Unidos, mientras que en América Latina se emitirá el mismo día a las 8:30 p.m. (hora peruana) vía Fox Premium Series.

América Latina Canal: Fox Premium Series | Online: app de Fox Día: domingo 20 de octubre Hora: 8:30 pm (hora peruana)

Estados Unidos Canal: AMC Día: domingo 20 de octubre Hora: 9:00 pm (hora local)

España Canal: Fox España Día: lunes 21 de octubre Hora: 10:00 pm (hora local)