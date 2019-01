¡Adiós 'Leonard'! Johnny Galecki se despide de su personaje con emotivo mensaje [VIDEO]

Este 2019 marcará el final de ' The Big Bang Theory ' , serie que se emite por la cadena CBS desde hace 12 años y que ganó millones de seguidores en todo el mundo con su divertida historia.

El fin de la serie se decidió luego de que el equipo y la cadena que emite el programa no llegaran a un acuerdo frente a la negativa de Jim Parsons (Sheldon Cooper) de renovar su contrato por una temporada más.

Pese a que la noticia se conoce desde el 2018, ha sido muy difícil para los fanáticos asimilar el final de la serie, e incluso los propios protagonistas han declarado que sienten mucha pena por despedirse de sus personajes.

En una reciente entrevista con Enterteinment Weekly, el actor Johnny Galecki, quien interpretó al Dr. Leonard Hofstadter en 'The Big Bang Theory', recordó con nostalgia a su personaje y se despidió de una tierna manera.

“Me han pedido que me despida de ‘Leonard’, pero eso es casi imposible. Estos personajes permanecen contigo, quieras o no quieras. Están contigo durante el resto de tu vida. En lo que a él se refiere, estoy muy feliz con ese hecho”, dijo muy apenado el actor de 'The Big Bang Theory'.

Recordemos que la serie “The Big Bang Theory” es una comedia estadounidense que estrenó el 24 de setiembre de 2007 por la cadena CBS. Durante sus 12 temporadas se ha podido conocer más de sus protagonistas y sus roles.

El elenco está conformado por Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), Jim Parsons (Sheldon Cooper), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard Wolowitz), Kunal Nayyar (Rajesh "Raj" Koothrappali), Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) y Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski).