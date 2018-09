Teletón 2018: Cristian Rivero llora por niño con daño cerebral [VIDEO]

Cristian Rivero durante la Teletón 2018 invitó a sus compañeros en el set a sentarse a ver una de las historias que más 'lo tocó' y al borde de las lágrimas el conductor se indignó: “si esta historia no te hace donar, algo en ti está mal”.

La historia mostró la historia de Nicolás, un niño bastante inquieto que de un momento a otro se puso mal, fue trasladado a la clínica, lo entubaron, pero al sentirse asfixiado se quitó los aparatos que le permitían respirar, lo que ocasionó que un paro cardiorrespiratorio que tuvo como secuela daño cerebral. Sus padres no pierden la esperanza en torno a las terapias en la Clínica San Juan de Dios para que él pueda volver a comunicarse con ellos.

“De un momento a otro la vida nos puede cambiar a cualquiera de nosotros” dijo al finalizar el video con lágrimas en los ojos Cristian Rivero.

“A quién no se le ha enfermado un hijo, una fiebre, un exceso de tos... nadie está libre… si tenemos la opción de ayudar por qué no hacerlo”, expresó Cristian Rivero.

"Antes, como cualquiera, no pensaba o no creía en la Teletón, pero hasta que tú no lo pasas, no te das cuenta de la importancia, de la ayuda y del apoyo que tienen con todos los niños de la Clínica San Juan de Dios", dijo la madre de Nicolás, quien hoy ha tenido un pequeño avance con su tratamiento.

Cristian Rivero culminó diciendo que ambos padres son un ejemplo de amor y pidió a los espectadores seguir colaborando con la Teletón, para que así más niños y jóvenes discapacitados puedan tener mayores esperanzas.



