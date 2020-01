Tras haber participado en “El valor de la verdad” y haber contestado a 18 preguntas, Susy Díaz se llevó S/15 mil. Ella declinó de seguir participando porque Beto Ortiz le advirtió que las siguientes interrogantes involucraban a su actual pareja Walter Obregón.

“A veces no todo es dinero. Uno quiere su espacio y tranquilidad, por eso decido no seguir”, dijo la excongresista, pese a que su novio le insistía que continúe, aunque parecía un poco nervioso.

Ella habló de sus exparejas, los maltratos de los que fue víctima y muchas otras cosas más. A continuación, te damos a conocer las preguntas más polémicas que contestó en el sillón rojo.

Susy Díaz considera que si uno desea el mal a otra persona, todo eso volverá a uno mismo (Foto: Instagram)

¿Intentaron violarte en el Congreso?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Las congresistas mujeres me hacían bullying. Una vez fui a la parada militar y al ponerme al costado de una parlamentaria ella se fue como si fuera una apestada. Se reían de mí, pero los congresistas varones, no. Una vez, un congresista no conocido vino a mi oficina bien tarde cuando todos los empleados se habían ido. Él entró, cerró la puerta, me tiró al sillón, yo grité, me defendí. Lo que me sirvió para que no pase nada fue cuando le dije que había cámaras que estaban grabando. Se subió el pantalón y se fue. Denuncié el acoso sexual, pero el presidente del Congreso que era Joy Way me pidió que diga el nombre, pero decidí no hacerlo porque para mí el Parlamento es legislar y no para ver esos temas. Debido esa denuncia me empezaron a respetar. Recuerdo que Chirino Soto, quien me saludaba dándome un beso en la mano, desde esa vez, ya no pasaba por mi sitio. En total presenté 120 proyectos de ley y me aprobaron 34. De política ahora me están cobrando intereses para pagar la reparación civil que cancelé de S/200 mil. Me han dicho que son intereses judiciales. Son 20 años de tortura china, pues desde que salí del Congreso el año 2000 no recibo nada, solo notificaciones y embargos. Pagué la mitad que le correspondía a Vladimiro Montesinos, era S/100 mil cada uno, pero al no encontrar nada de él, me lo hicieron pagar a mí. Creo que no quieren que me aleje de la política, pero cada vez que recibo un documento ya me quiere dar un derrame cerebral (…). Respecto al bullying que me hacían, una vez me cerraron la oficina y como yo quería trabajar, dije que sacaran mi escritorio a la vereda, pero como no querían escándalo lo subieron cerca al palomar y ahí atendí”.

¿Te golpeó alguna de tus parejas?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Duramos como cinco años, pero no me tocó. Ya su expareja me había advertido de que él golpeaba, pero seguí, por eso quizá no me había tocado. Una vez estábamos en la fiesta de Manolo Rojas, cuando yo era congresista en 1998, y quise salir a dar una entrevista al programa de Magaly, él no quiso, pero igual fui y cuando regresé me agarró a patadas. Lo perdoné y una vez cuando dormía me tiró un puñete, me defendí y terminamos. De ahí empecé con el Mero Loco y él me curó, yo para ese tiempo estaba traumada y dormía con una espada para defenderme, pero él jamás me hizo daño”.

¿Se negó Walter Obregón a tener sexo contigo dentro de un avión?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo siempre quise hacerlo en el baño de un avión y como nunca pude lograrlo se lo pedí. Como era un viaje a Israel, le dije que lo esperaba en el baño, pero él nunca llegó. Le dio vergüenza. Tengo esa fantasía. [Para hacerlo] la cosa es acomodarse, por ejemplo: en la tapa del wáter. A él le encanta hacerlo en la camioneta, en la carretera de Huarmey a Lima, por lo que tengo que ir preparada con un vestido suelto, pero esa vez un patrullero nos paró. Estábamos enganchados y nos desenganchó. Gracias a Dios no nos dijo nada porque me reconoció y le di como excusa que estaba hablando por teléfono (…). Yo lo conocía Walter con una tienda ahora tiene tres y como tiene varias tiendas ahora no hay tiempo para el chucul…”.

¿Te enamoraba Miguel ‘El chato’ Barraza?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo era recepcionista de Panamericana Televisión, él me daba poemas y dulces delante de la mamá de sus hijos. A mí no me gustaba eso”.

¿Compones tus canciones?

Respuesta: Sí (Verdad)

“La canción ‘La trompeta’ la he compuesto yo. La música no sé ponerla. Una noche me encerré, me rompí la cabeza y la cree. Como Yola Polastri y Rafael tenían sus temas mencionando la trompeta, yo también quise hacerlo. A mi hija le compuse ‘A mi vida llegó una flor. Entre otros de mis temas están ‘No mates a tu hija’, que va en contra del aborto; también está ‘Usa condón mañosón’”.

Susy Díaz contó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” que quedó traumatizada por los hechos de violencia que vivió a fines de la década de los años noventa. (Captura de Latina)

