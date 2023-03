La popular excongresista, Susy Díaz, aprovechó su fama e imagen para aconsejar a Brunella Horna sobre la posible demanda a Magaly Medina por los constantes apodos que la ´urraca´ le proporciona a la presentadora de América Hoy en su programa Magaly TV La Firme.

“Yo le aconsejaría a Brunella Horna que, en este ambiente de la farándula, no se pique; ya que, el que se pica, pierde. A mí me han dicho que soy bruta y calabaza, pero demostré que pude llegar al Congreso. Hay que tener correa en la televisión, bañarse en aceite para que todo resbale”, sentenció la ex número 13 al Congreso.

Así, la ex vedette intentó ponerle paños fríos al intercambio de palabras entre Brunella Horna y Magaly Medina, un altercado que podría terminar en el juzgado si es que, finalmente, la ex candidata a Miss Perú decide demandar formalmente a la ‘urraca’.





¿Qué apodos le puso Magaly Medina a Brunella Horna?





Magaly Medina se burló de las intervenciones de Brunella Horna en su programa América Hoy e, inclusive, se animó a apodar a su colega de profesión: “¿Ya ven lo que hace ‘Brutella’?, perdón, Brunella. Cada vez que opina, es mejor que no lo haga. Pobrecita la chica. Cree que pregunta, que opina y que es inteligente”.

Programas después, la conductora de Magaly TV La Firme dio a conocer que su colega de América Hoy podría denunciarla: “Debido a que la llamé ‘Brutella’, ella amenazó con demandarme. ¿Para qué te metes en cosas de grandes? Mejor quédate en tu casa, a hacer las labores del hogar que a ti, como ‘Nutella’, te quedan perfecto”.





VIDEO RECOMENDADO: