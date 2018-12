El 23 de abril se inició el rodaje de la tercera parte de una de las series más importantes de Netflix : Stranger Things . La plataforma de streaming ha anunciado que pronto la serie estará pronto en su sitio y como adelanto para sus fans ha ido soltado en sus redes sociales algunos datos sobre la nueva entrega. No hay duda que los fanáticos esperan con ansias las nuevas aventuras de Eleven, Will, Lucas, Dustin y Max.

Si hay algo claro en las temporadas 1 y 2 de Stranger Things es que se ‘alimenta’ del cine de los años 80 como Alien, Poltergeist, 'E.T o Cazafantasmas. Si bien se desconoce la trama de esta nueva temporada, el productor ejecutivo de la serie, Shawn Levy, reveló que los nuevos capítulos se van a inspirar en Volver al futuro, precisamente de 1985.

Historia de Stranger Things

Stranger Things se desarrolla durante la década de los 80, en el ficticio pueblo de Hawkins, Indiana. La historia empieza cuando un niño llamado Will Byers desaparece, hecho que destapa los extraños sucesos que tienen lugar en la zona, producto de una serie de experimentos que realiza el gobierno en un laboratorio científico cercano.

Al pasar de los días, en la ciudad aparecen fuerzas sobrenaturales inquietantes y una niña muy extraña. Ella, junto con los amigos de Will, se encargan de buscarlo, sin imaginar lo que tendrán que enfrentar para encontrarlo.

La primera temporada comienza en noviembre de 1983, cuando Will Byers es secuestrado por una criatura del Upside Down (Del revés). Su madre, Joyce, y el jefe de policía del pueblo, Jim Hopper, buscan a Will. Al mismo tiempo, Eleven, una joven psicoquinética, escapa del laboratorio y ayuda a Mike, Dustin y Lucas, en la búsqueda de su amigo Will.

La segunda temporada transcurre un año más tarde. Will ha sido rescatado, pero pocos conocen los detalles de los eventos. Cuando se descubre que Will todavía está siendo influenciado por entidades del Upside Down, sus amigos y familiares descubren que existe una amenaza mayor para su universo desde el Upside Down.

¿Qué pasará en la tercera temporada de Stranger Things?

Los nuevos episodios de Stranger Things transcurrirán en el verano de 1985, justo un año después del final de la segunda temporada. Levy confirmó en una entrevista que abordarán las relaciones que iniciaron en la temporada pasada: Mike e Eleven y también la de Mad Max y Lucas.

“Son jóvenes de 13 o 14 años, ¿qué significa el amor en esa fase de la vida? Nunca puede ser algo simple o estable, y hay mucha diversión en esa inestabilidad", señaló Levy en The Hollywood Reporter.

El hecho de que transcurra en verano supondrá un cambio radical en los escenarios. Es decir, no tendrá que ver con el colegio, sino con la piscina, los campamentos, desfiles y fuegos artificiales del 4 de Julio. Según el productor, el ambiente será de diversión y relax, pero luego se pondrá, inevitablemente, súper tenebrosa.

Asimismo, el monstruo de sombras volverá a aparecer. Acechará dentro y fuera de Upside Down y estará más decidido en alcanzar sus objetivos utilizando nuevas estrategias. Sin duda, la tercera temporada ahondará más en la mitología Del revés. En concreto, del Shadow Monster.

Stranger Things, temporada 3. (Foto: Netflix) Stranger Things, temporada 3. (Foto: Netflix) Stranger Things, temporada 3. (Foto: Netflix)

Títulos de los nuevos episodios de Stranger Things 3

Netflix compartió un nuevo teaser de la tercera temporada de Stranger Things en el que aporta nueva información muy relevante: el título de todos y cada uno de los ocho episodios. Estos son los títulos:



Suzie, do you copy? (Suzie, ¿me recibes?)

The Mall Rats (Ratas de centro comercial)

The Case of the Missing Lifeguard" (El caso de la socorrista desaparecida)

The Sauna Test (La prueba de la sauna)

The Source (El origen)

The Birthday (El aniversario)

The Bite (La mordedura)

The Battle of Starcourt (La batalla de Starcourt).

Starcourt es el nombre del centro comercial en el que trabaja Steve y que va a ser el escenario más relevante de la tercera temporada junto a la piscina de verano.

Actores y personajes de Stranger Things – Temporada 3

Winona Ryder – Joyce Byers

David Harbour – Jum Hopper

Finn Wolfhard – Mike Wheeler

Millie Bobby Brown – Eleven

Gaten Matarazzo – Dustin Henderson

Caleb McLaughlin – Lucas Sinclair

Noah Schnapp – Will Byers

Sadie Sink – Max

Natalia Dyer – Nancy Wheeler

Charlie Heaton – Jonathan Byers

Joe Keery – Steve Harrington

Dacre Montgomery – Billy

Carla Buono – Karen Wheeler

Paul Reiser – Dr. Owens

Maya Wawke (II) – Robin

Jake Busey – Larry Kline

Cary Elwes – Bruce

Tráiler de Stranger Things

Netflix aún no lanza el tráiler oficial de la serie, pero ha compartido recientemente un avance sobre Stranger Things:

Fecha de estreno de la tercera temporada de Stranger Things

Todo hacía suponer que verían la tercera entrega de una de las series más exitosas de Netflix en el último trimestre del 2018, pero eso no pasó. Luego David Harbour (el sheriff Hopper en la serie) anunciaba en una entrevista que los fans tendrán que esperar hasta 2019 para ver la tercera temporada.

Ahora que Netflix lanzó los títulos de cada episodio, solo faltaría que la empresa confirme el día de estreno. Por Internet se ha filtrado la noticia que el viernes 28 de junio sería la fecha concreta de estreno. Suena probable, pero Netflix no lo confirma. Tendremos que esperar a que la plataforma de streaming haga el anuncio oficial.