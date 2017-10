Si eres usuario de Netflix, lo más probable es que conozcas 'Stranger Things'. Esta serie es una producción de ciencia ficción que aterrorizó a los fanáticos a mediados de 2016, y dejó a miles de adeptos esperando ver a 'Eleven' y sus amigos en una nueva aventura contra los monstruos del 'Upside Down'.

Un año y algunos meses después, los hermanos Duffer trajeron de vuelta la serie, su tercer trabajo en conjunto; y no solo (finalmente) brindaron justicia para 'Barb', la pelirroja que murió injustamente la temporada pasada sino que dejan con ansias a sus seguidores para una tercera temporada.

Esta nueva temporada se caracteriza por la ausencia de 'Eleven'. Ella aparece durante todos los capítulos, sí. Sin embargo, no comparte escenas con su antiguo grupo de amigos hasta el penúltimo capítulo, lo cual nos da la oportunidad de conocer a otros personajes interesantes que también habitan en Hawkins, Indiana.

Una sorpresa en la pantalla: 'Mad Max'

Uno de estos personajes es 'Maxine', conocida como 'Mad Max', haciendo referencia a la saga de películas del mismo nombre. A pesar de que nunca se desarrolla en totalidad su historia de abuso familiar, ella logra introducir a los personajes a la adolescencia, y genera los primeros problemas entre el grupo de chicos. Además, rompe con los esquemas de cómo debe ser y cómo debe verse una niña.

Algunos personajes se reivindican (y ya no los odiarás)

Esta temporada también reivindica a 'Steve Harrington', y a 'Lucas Sinclair', dos personajes que fueron del desagrado de muchos fans la temporada pasada. El primero, por tratar mal a su novia, 'Nancy', y por provocar indirectamente la muerte de 'Barb'. El segundo, por desconfiar de 'Eleven', y tratarla como un "bicho raro".

En 'Stranger Things 2', 'Steve' finalmente se aleja de esa personalidad de chico malo, y ayuda a 'Dustin' y sus amigos a encontrar a 'Darf', el monstruo proveniente del 'Upside Down' que se comió al gato de los Henderson y terminó siendo el 'Demigorgon'. Mientras que 'Lucas', se muestra más maduro, más abierto a la posibilidad de juntarse con una chica en la escuela, y siempre puso primero el bienestar de sus amigos.

'Will Byers', encarnado por Noah Schnapp también fue una grata sorpresa. ¿Por qué? A pesar de que fue él quien ocasionó la mayoría de problemas, que llevaron a la muerte de varios personajes, la capacidad de actuación de Schnapp hace imposible que te enojes con él. Inicialmente hace de niño sufrido, pero luego se convierte en alguien que no quiere ser tratado con sobreprotección, y al momento de demostrar su locura tras tener el virus del 'Upside Down', es completamente creíble.

El personaje que fue una decepción durante esta temporada fue Dustin Henderson, el curioso niño con displasia cleidocraneal (la enfermedad que causa que no tenga dientes). ¿Por qué decepcionó? Se encaprichó con querer quitarle la chica a Lucas, y cometió una torpeza que pudo haber acabado con el mundo como lo conocemos: Escondió a 'Darf', y le mintió a sus amigos. Fue algo inmaduro, y a pesar de que en el último capítulo te compadeces de él, debido a que no consigue pareja en el baile, ya no es el mismo niño al que todos amaban en la primera temporada.

En cuanto a la historia, tal vez la primera temporada es más entretenida, porque los personajes no saben realmente con qué se están enfrentando. Sin embargo, esta temporada logra continuar con personajes bien estructurados, y aún tiene ese misterio que atrajo a los adeptos en primer lugar. Esa oscuridad no llega a hacerte gritar, pero sí te llena de suspenso.

'Eleven' aún es uno de los personajes más entrañables, y su ausencia en las dinámicas de grupo hace que aprecies un poco más cuando te muestran más de su vida en situaciones como su relación con el 'jefe Hoffer', la búsqueda y reencuentro con su madre, la búsqueda y reencuentro de su hermana, 'Ocho', y finalmente, su reencuentro con 'Will', su mejor amigo e interés amoroso.

¿Debes verla? Eso depende de tu

Si te gustó la primera temporada, es muy probable que esta te guste, y si no te gustó, no esperes que ocurra. Eso sí no puedes empezar a ver la segunda temporada sin ver la primera. ¿Por qué? No entenderás nada. 'Stranger Things 2' se encuentra disponible en Netflix desde el pasado viernes 27 de octubre.