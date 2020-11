Luego de ser agredida por Eleazar Gómez, Stephanie Valenzuela dio detalles del ataque del que fue víctima en el programa Magaly Tv La Firme. “No me siento cómoda. Quiero hacer este esfuerzo porque se han manejado muchas cosas, muchas versiones que no tienen sentido”, inició la modelo, cubriendo su rostro con una mascarilla negra durante la entrevista.

Sobre los rumores que surgieron en México sobre un supuesto pago y una camioneta que ella habría recibido para retirar la denuncia, la modelo desmintió rotundamente estos comentarios. “Ni me he retractado, ni he dado el perdón. Dije que no, no existe ese dinero ni esa camioneta porque sino él estaría libre y no lo está. Al margen del precio que te ofrezcan o todo lo que se ha inventado, no solo lo hago por mí. Él ya ha agredido a más mujeres, pero las otras chicas tampoco dijeron nada porque tenían miedo de que no les iban a creer. Gracias a Dios pude librarme, y me voy a recuperar porque soy muy fuerte, pero otras mujeres pudieron terminar muertas”, comentó la agraviada.

La conductora le preguntó sobre la pedida de mano, momentos antes de la agresión. ‘¿Te dio un anillo al poco tiempo de conocerte?’, interrogó Magaly Medina. “Él se pintó como el caballero perfecto, pero ya pasado un mes empezó a tener cambios de humor, ciertas cosas muy raras, una se queda con la idea del chico perfecto. Quise terminar con él cuando tenía esos arranques. Empezó gradual, al principio lanzaba cosas, pateaba el ascensor. Al principio no era contra mí y luego cuando yo me sentía mal o lloraba venía a pedirme perdón. Llegó a admitir que tenía un problema pero que él no quería ser así”, explicó Valenzuela.

“Jamás te imaginarías que puede llegar a actuar de esa manera. Cuando discutimos le dije “ya no puedo con esto porque no me da estabilidad”, le terminé dos o tres veces. Con el anillo él quería demostrar que sí quería cambiar, que quería hacer las cosas bien”, agregó la víctima de agresión.

Sobre cómo se dio la agresión, la modelo relató que empezó en el restaurante. “Yo estaba muy enamorada y pensé que él iba a tomar sus cambios de humor. En el restaurante cambió de humor, no había pasado ni una hora desde que me pidió la mano. Ni siquiera entendí qué pasó, fueron varias cosas. La discusión empezó en el restaurante. Salimos discutiendo de ahí. Llegamos a la casa ya molestos y él tenía el problema de que cuando discutía era por varias horas, siete horas, no me dejaba dormir. Por eso ya había querido dejarlo antes, nunca me había golpeado, nunca pensé que llegaría a este punto. Fue como a las 3:30 de la mañana. Fue horrible sentir que te están mordiendo la cara”, sostuvo.

“Quiero voltear esta página. Quiero ser fuerte y estar bien. Es la decepción, por eso no es fácil denunciar a tu pareja. La policía determinará qué hacer”, sostuvo la agraviada en el programa de Magaly Medina.

