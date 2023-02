Sofía Franco se presentó en el programa de entretenimiento ‘América Hoy’ y habló sobre el vínculo que mantiene con Álvaro Paz de la Barra, el padre de su hijo. La conductora de televisión aseguró que ambos tienen derecho a enamorarse.

Sofía participó en una secuencia en la que tenía que opinar si una pareja estaba junta por amor o por dinero. Opinó sobre varias parejas del medio y, al final, opinó sobre la relación que mantiene con Álvaro Paz de la Barra.

“Hace diez años, (estábamos juntos) por amor. Pero, hoy, no hay nada, se murió todo, qué pena”, comenzó diciendo. “Siguen patinando con las informaciones, ¿pero qué vamos a hacer? Les afecta verme con el papá de mi hijo, no entiendo. Porque, si estoy caminando, departiendo, no tiene nada de malo”.

Luego de ser consultada sobre su afecto hacia el político, la presentadora afirmó que todavía siente cariño por él, pero no de manera romántica.

“Sí lo quiero mucho, como hombre que es y padre de familia. Como pareja no, porque no hemos regresado, así que no se equivoquen, como dicen en el otro canal. Siempre me quieren cuestionar de mala onda, creo yo, porque una relación de padres es para siempre, hay una amistad latente que ahí queda”, aclaró.

La conductora dijo que mantuvo una relación de más de 10 años con el exalcalde de La Molina, pero aseguró que no le molestaría verlo con alguien más. “Ya tuvo sus parejas, pero me dijo que era insensatez, que no pasó nada”.

Finalmente, Janet Barboza le consultó si volvería a darse una chance con su expareja. “Sinceramente, como que la llama se apagó, así que volverla a encender es muy complicado”, empezó diciendo. “Él está yendo por buen camino, así me gusta, de verdad. Si Dios quiere pasará lo que tenga que pasar, pero si no, también tiene derecho a enamorarse y yo también”, finalizó.