Luis Miguel Galarza Muro, conocido como ‘Sir Winston’, se encuentra en Lima junto a Sheyla Rojas. La pareja fue vista disfrutando en un exclusivo restaurante en Miraflores y, tras su salida del establecimiento, fue cuestionada sobre sus planes de boda.

El equipo del programa ‘Amor y Fuego’ abordó a la pareja para obtener más detalles sobre su relación y sus planes de matrimonio. Sin embargo, el mexicano evitó hablar sobre el tema en todo momento, dejando abierto el misterio sobre una posible boda en el futuro.

“Obviamente, le voy a meter presión, pero eso tiene que ser en privado. En público es: ‘ya no me quiero casar’” , respondió la modelo. Por su parte, ‘Sir Winston’ no quiso responder a ninguno de los cuestionamientos del reportero y mostró incomodidad.





‘Sir Winston’ se pasea por Lima

Por la tarde, se reportó que ‘Sir Winston’ se reunió con Alfredo Zambrano, esposo Magaly Medina. Se especula que el empresario y el notario habrían tenido una cita de negocios, aunque no se revelaron detalles específicos sobre la naturaleza de la reunión.

Posteriormente, ‘Sir Winston’ se dirigió a un bar de San Isidro, donde disfrutó de una ‘noche de chicos’ junto a Antonio Pavón. “Ha venido a pasar el fin de semana con el bebé, con Sheyla, con sus abuelos, su familia materna”, reveló el español.