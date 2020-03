La difusión de imágenes del futbolista Jean Deza con Shirley Arica lo han puesto en la mira de las críticas de hinchas de Alianza Lima y diferentes personajes de la farándula.

Esta vez quien quiso opinar al respecto, aunque no lo hizo para cuestionar al deportista sino para aconsejarlo, fue Kike Suero, pese a protagonizar más de un ‘ampay’.

“Yo no soy quien para juzgar, porque también he sido partícipe de varios ‘ampays’. A veces uno no entiende porque está en todo el jolgorio, el éxtasis de la diversión”, comentó inicialmente el cómico.

Posteriormente y poniéndose incluso como ejemplo, le recomendó al delantero, a recapacitar y pensar en su futuro para no desperdiciarlo en juergas y con malas compañía.

“Debería mirarse al espejo como lo hice yo y decir: '¿Qué está pasando, qué me esta pasando? Es mi futuro, por juergas o por chicas que son solamente de pasada. Es un jugador talentoso, simplemente que no desperdicie esa bella oportunidad que le está dando la vida”, señaló.

Como se recuerda, Kike Suero ha sido grabado en varias ocasiones por el programa de Magaly Medina. En los videos se le observa en estado de ebriedad o en situaciones comprometedoras con diferentes jovencitas.