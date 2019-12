A través de su cuenta de Instagram, Shirley Arica compartió un extenso mensaje en el que acusó al padre de su hija, Rodney ‘Pío’ Dean, de maltrato psicológico y de no hacerse cargo de su hija.

Según cuenta Shirley, mientras ella se encontraba de viaje en Cajamarca, llamó al padre de su hija por una emergencia y este no se mostró interesado.

“Te llamo debido a una emergencia y sabiendo que tú hija está enferma no eres capaz de ir a verla, sabiendo que estoy en provincia por trabajo, porque lo que yo haga con mi vida ese no es tu asunto. Soy mujer, pero no dejo de ser madre”, indica Shirley en su publicación.

“Me tomo el tiempo de escribir esto porque no permitiré una vez más tus insultos y tus maltratos. Voy a tomar las medidas correspondientes”, finaliza el mensaje.

Respecto a estas denuncias, Rodney ‘Pío’ Dean dijo que cuando él se comunicó con Shirley Arica para saber a detalles que había pasado, se enteró que ella se encontraba mal debido a que había estado consumiendo alcohol.

En conversación con “Válgame”, la expareja de Arica señaló que no era cierto lo de su rol como padre y manifestó estar dispuesto a contar más detalles en vivo, por lo que aceptó la invitación de visitar el set del programa.

Hay que recordar que no es la primera vez que Shirley Arica muestra su descontento contra el padre de su hija, con quien protagonizó diversos escándalos.

Shirley Arica volvió a acusar al padre de su hija. (Imagen: Instagram)