Desde su regreso a Lima, Sheyla Rojas ha tenido varias apariciones en programas de televisión peruanos. En esta ocasión, la exchica reality decidió participar en el programa ‘Mande Quien Mande’ para hablar de su pasado, pero se encontró con una situación inesperada que la llevó a tomar una radical decisión.

Durante la última edición del programa, Sheyla Rojas estuvo compartiendo sobre sus antiguos trabajos y relaciones amorosas. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando le pusieron en pantalla una fotografía de su adolescencia, cuando tenía apenas 15 años y se encontraba trabajando.

La influencer no pudo ocultar su incomodidad al ver la imagen y, de manera repentina, decidió retirarse del set. “¿Cómo me hacen esto? Me voy” , exclamó. Ante la reacción de Sheyla, María Pía Copello le pidió que regresara al set para continuar con la entrevista.

Finalmente, la exmodelo regresó y explicó que no le gustaba cómo salía en la fotografía, ya que pertenecía a su pasado y su físico ha cambiado desde entonces. A pesar de esto, Sheyla Rojas afirmó que su esencia sigue siendo la misma.

“Mi esencia siempre está. Obviamente, el tema físico ha cambiado, he evolucionado. Lo importante es lo de adentro. Siempre trato de guardar esa parte mía, de ser la chica alegre juguetona” , agregó.





VIDEO RECOMENDADO