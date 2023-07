En medio de la controversia generada por su última intervención quirúrgica, Sheyla Rojas decidió compartir detalles sobre este reciente retoque estético ante las cámaras del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’.

Tras ser abordada por una reportera del programa, la influencer bromeó con no declarar para el programa, pues escuchó las críticas de Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y Fuego’, sobre su rinoplastia.

“Ya escuché a Gigi como rajaba, no podía faltar el raje de la Gigi, porque ahora está más afilada que Rodrigo. Qué fuerte. ¿Qué te has comido, alacrán? Se ha comido un alacrán, está bien venenosa” , le respondió a la conductora.

Sin embargo, Gigi no tardó en responder a las declaraciones de la exchica reality, aclarando que sus comentarios sobre las cirugías plásticas no estaban dirigidos específicamente a ella.

“Cuando comenté que no hay que normalizar el exceso de cirugías plásticas, no significa que me haya comido alacrán, así que Sheylita no tomes a mal los comentarios. Tú misma dijiste que ya no más cirugías” , explicó.





