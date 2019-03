Sheyla Rojas y Pedro Moral: La historia de amor que acabó antes de llegar al altar [FOTOS]

La historia de amor que acabó antes de llegar al altar. Sheyla Rojas y Pedro Moral están en la boca de todos, especialmente porque él participará en "El Valor de la Verdad" contando todo acerca de su pareja, los motivos que llevaron al rompimiento y el por qué decidió revelar todo en ese programa de televisión.

Pero antes de que las cosas se pongan turbias, la pareja vivía de un romance de película. La misma Sheyla confesaba que Moral era "el amor de su vida y que estaba feliz de formar junto a él su familia". Por su parte, él proclamaba su amor a los cuatro vientos así como su apoyo a Antoñito, el hijo que tuvo ella con Antonio Pavón.

¿Qué pasó entonces con la unida pareja? Según recientes declaraciones de Pedro Moral, ella perdió el interés de casarse con él por factores económicos. En los últimos videos de "El Valor de la Verdad", él se muestra arrepentido y comenta "qué bruto he sido".

¿Cómo se conocieron Sheyla Rojas y Pedro Moral?

Durante la presentación de "El artista del Año" en el 2018, Sheyla Rojas concursó con un desafío de baile y canto, pero sería su pareja en ese momento, el empresario Pedro Moral, quién se robaría las cámaras al contar cómo conoció a su entonces futura esposa.

Al parecer, Moral quería desde hace tiempo conocer a 'Shey Shey' y le comentaba a sus amigos que lo haría: "Yo le decía a mis amigos que pronto voy a conocer a Sheyla Rojas y voy a estar con ella", dijo el empresario a Gisela Valcárcel.

La participante del programa agregó que, antes de conocer a Pedro, la agrupación 'Dúo Idéntico' le pidió el favor de grabar un video para él sin saberlo. "Los chicos de 'Duo Idéntico' me dijeron ‘Sheyla, necesitamos que grabes un saludo a un amigo que es tu hincha. Nunca supe quién era Pedro Moral hasta que me llegó una invitación y nos conocimos", concluyó Sheyla.

De esa manera, en agosto del 2017 oficializaron la relación, viajando en noviembre a San Andrés para celebrar el cumpleaños de Moral. Las redes sociales de ambos se llenarían de amor y mensajes cariñosos hasta un año después, cuando el empresario le pidió matrimonio en un restaurante, momento que también fue captado en sus historias de Instagram.

Inicialmente, la boda se llevaría a cabo el 25 de mayo del 2019, pero poco después la conductora de "Estás en todos" adelantaría la fecha para el 9 del mismo mes. Ella explicó a America TV que "faltan un montón de cosas más por ver porque adelanté la fecha, el lugar que yo quería estaba ocupado, así que tuve que adelantar un poquito".

Los siguientes meses de planificación serían los últimos para su relación. Ambos publicaron un comunicado oficial de rompimiento, pidiendo reserva para evitar este tema pero reconociendo que no sería posible mantenerlo totalmente privado.

En una sección del programa "En Boca de Todos", 'Shey Shey' no pudo evitar ser consultada por el tema, revelando lo duro que había sido para ambos tomar esa decisión: "Es un tema que no quiero tocarlo. Yo soy muy reservada con mis cosas y sobre todo con esto que es tan delicado (…) No es un momento bonito para mí, ni para Pedro (Moral), ni para nuestras familias (...) Soy una mujer fuerte y nada ni nadie me va a quitar la sonrisa".

Ahora, será el turno de Pedro Morales para decir toda la verdad en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" con Beto Ortiz. Sheyla Rojas ha intentado evitar la emisión del programa de Latina, pero el canal se acoge a la libertad de expresión para continuar su transmisión.

El conductor del programa, Beto Ortiz, publicó en su cuenta de Twitter que "todos tenemos pleno derecho a contar nuestras vidas. Si tú estás en mi vida o estuviste en mi vida. Tu historia ya es parte de la mía. Ya te convertiste en personaje de la novela de mi vida", como respuesta tajante a las cartas notariales que envió la 'chica reality' al programa.