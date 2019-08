“Sin senos sí hay paraíso 4”: Stephania Duque y sus confesiones sobre Mariana, líder del Cártel de las Babys

Con tan solo 25 años, Stephania Duque, quien interpreta a Mariana, la hija rebelde de Catalina Santana y líder del Cártel de las Babys, ha logrado convertirse en uno de los rostros principales de “El final del paraíso” , la nueva era de “Sin senos sí hay paraíso” , que este martes 13 de agosto estrenará en horario estelar Telemundo.

Debido a la gran expectativa generada por el inicio de la exitosa serie, la joven colombiana dio a conocer a People en español algunos detalles de cómo se ha preparado para esta nueva saga.

Pero antes recordemos que la anterior temporada terminó con el recién inaugurado Cártel de las Babys y muchos se preguntan qué se puede esperar de esta alianza. Ante esta inquietud, la actriz contestó “todo menos cosas buenas”, pues asegura que esta organización regresa repotenciada y buscará no solo distribuir cocaína sino otro tipo de drogas como las sintéticas para seguir creciendo y ampliando sus redes.

Stephania Duque regresa a las pantallas de Telemundo. (Foto: Telemundo)

Lo nuevo del personaje

En comparación de las temporadas anteriores, Mariana regresará con un brillo interesante al pertenecer a un cártel. Para Duque su personaje retorna con mucha maldad y con ganas de obtener lo que quiere al precio que sea. Es así que no medirá sus acciones y no le importará nadie. “La vamos a ver armada, enfrentándose como a otro tipo de situaciones y también la veremos muy enfrentada con su mamá. Es como ya la guerra declarada”.

Entrenamiento con armas

Debido a que el papel que interpretará en “El final del Paraíso” es un ser despiadado tuvo que empezar a prepararse con armamento porque desconocía cómo usarlo. Es así que se entrenó con armas de verdad y aprendió las técnicas de cómo disparar para que todo sea muy real: “Ya una vez que empezamos con las grabaciones retomamos y fuimos a polígonos y disparamos con armas de verdad […]. No sabes los nervios que sentía de saber que tenía un arma de verdad”.

Stephania Duque es líder del Cártel de las Babys. (Foto: Instagram Stephania Duque)

¿Cómo estará el corazón de Mariana?

La actriz señala que en la parte amorosa dejará de lado su obsesión por Hernán Darío, quien nunca le ha correspondido y ahora que tiene una hija con El Titi tratará de mantener ese hogar, pese a que este personaje siempre estuvo enamorado de su mamá. Algo que le genera mucha rabia contra su progenitora y la considera como su enemiga por no haberla apoyado en las cosas que quería: “Para Mariana es súper duro ver que le dio una hija y no pasó nada, como que no la trata como su mujer ni la valora”.

Su rol como madre en la ficción pese a su edad

Stephania Duque comenta que al ser la hermana mayor en su familia, no fue una dificultad interpretar el rol de ser madre en la serie; sin embargo, el hecho de fuera una mala mamá le chocó pues al ver a una niña llorando no le gustaba. “Mariana está pensando siempre en hacer el mal y eso hace que se olvide de su hija. Por más que la ame, porque la ama, no se comporta con ella como debería […]. Para mí eso era tan horrible, o sea se siente uno como la peor persona aunque yo esté interpretando un personaje”.

Stephania Duque regresa recargada y más "mala que nunca".(Foto: Instagram Stephania Duque)

A nivel profesional ¿cómo se siente Duque?

A raíz del éxito que tiene “Sin senos sí hay paraíso”, la colombiana considera que a nivel profesional ha dado pasos agigantados y ahora la gente la conoce por su trabajo, por lo que se mostró agradecida de integrar el elenco desde el 2017. “Ha sido maravilloso. Siento que de aquí para adelante todo es ganancia después de la oportunidad que me han dado”.

Manejo de la popularidad

Debido a que desde pequeña la actriz ha estado en medios de comunicación señala que se acostumbró a tener cámaras con ella, aunque con la serie su popularidad ha crecido enormemente pues antes solo interpretaba personajes pequeños. “Realmente no ha sido tan difícil lidiar con eso. Yo sigo comportándome igual. La clave está en no creérselo […]. Es muy bonito que la gente te reconozca tu trabajo”.

Stephania Duque se integró al elenco el año 2017. (Foto: Instagram Stephania Duque)

¿Cómo se ve ella ahora desde que comenzó la serie?

Duque señala que hay una gran diferencia con la Stephania que inició las grabaciones allá por el 2017 con la de ahora, pues considera que ha madurado mucho y ve la vida de distinta forma, pero sobre todo reflexiona que los sueños se pueden hacer realidad si trabajas duro por ellos. Por tal motivo, agradeció a “Sin senos sí hay paraíso” por haberle dado una popularidad a nivel internacional. “Siento que lo que quiero hacer ahora es internacionalmente, hacer cosas de aquí para el mundo”.