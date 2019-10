Los actores colombianos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron el 18 de octubre en Cartagena, en una ceremonia junto al mar, a la que asistieron sus familiares y amigos de ambos.

La ceremonia y fiesta acaparó la atención de las redes sociales y portadas de diferentes medios de comunicación, que felicitaron a la pareja por unir su amor, tras más de 10 años de relación.

Este momento único para el mundo del espectáculo no solo llamó la atención por la forma cómo se realizó el matrimonio, sino porque varios de los compañeros de trabajo de Catalina Santana, personaje de la novia, en “Sin senos no hay paraíso” no estuvieron presentes.

A pesar de que actores como Gregorio Pernía, conocido como El Titi, Roberto Manrique y Javier Jattin sí estuvieron en la boda, la ausencia de varios actores ha generado más de una interrogante en el espectáculo, que especula que la actriz no se llevaría bien con sus compañeros.

¿POR QUÉ NO ASISTIERON ACTORES DE “SIN SENOS SÍ HAY PARAÍSO”?

La actriz Elianis Garrido señaló que no fue al matrimonio de Carmen Villalobos porque no fue invitada, al igual que Elianis Garrido, Stephania Duque y Kimberly Reyes.

Pero lejos de sentirse mal, dijo entender su ausencia en la lista de invitados, pues en una boda se comparte con los más cercanos.

“Yo a Carmen le tengo mucho cariño, la admiro como actriz, como mujer y le tengo un aprecio muy lindo. Ella es de mi tierra y ha sido un ejemplo a seguir, pero yo no fui a la boda porque no invitó a mucha gente, porque la boda es un evento íntimo y trabajar con alguien no te hace cercana. Yo fui a la boda de Kimberly pero no soy cercana a Carmen, estuve pendiente de sus historias y eso es realmente lo que importa”, dijo.

Finalmente, le deseó toda la suerte del mundo al lado de su esposo Sebastián Caicedo y que su vida juntos sea maravilloso en esta nueva etapa.

Carmen Villalobos y su esposo junto a sus invitados como El Titi. (Foto: Instagram Roberto Manrique)

LA BODA

El matrimonio se realizó junto al mar, al que asistieron familiares y amigos más íntimos. Carmen Villalobos lucía un vestido hermoso y se dirigió hasta el novio, acompañada de su madre.

Por su parte, Sebastián Caicedo esperaba a su amada muy emocionado, quien al recibirla conversó por varios segundos con la progenitora de la actriz. El ambiente donde se casaron estuvo adornado de flores.

Luego de obtener la bendición, llegó la recepción. El primer baile de los recién casados fue un mix de diversos temas relacionados al amor. Al final, fuegos artificiales iluminaron el cielo de las playas de Cartagena.

Carmen Villalobos conoció a Sebastián Caicedo durante la grabación de la novela "Nadie es eterno en el mundo". (Foto: Instagram)