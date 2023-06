La actriz cómica Dayanita fue la invitada especial en el programa matutino ‘América hoy’, donde no solo compartió detalles sobre sus proyectos artísticos, sino que también ofreció su opinión sobre el caso de Pedro Aquino y Jessy Kate.

Durante su estadía en el programa, Dayanita sorprendió al revelar que tiene una pareja y mostró con orgullo un anillo de compromiso. Sin embargo, la actriz dejó claro que el anillo es simplemente una alianza simbólica y que no tiene planes de contraer matrimonio en un futuro cercano.

La popular actriz cómica evitó revelar la identidad de su pareja. No obstante, existen especulaciones de que podría tratarse del reconocido cómico ‘Topito’, con quien Dayanita ha sido vinculada en el pasado.

“Casar tampoco, tengo anillo de compromiso” , reveló la actriz cómica, mientras los integrantes de ‘América hoy’ la felicitaron por su relación y le desearon éxitos.

Dayanita también afirmó que, por tener novio, no podía opinar sobre el físico de Gino Pesaressi. “Tengo anillo de compromiso, sí, pero no es mi mánager” , dijo Dayanita para aclarar que su novio no es su mánager al ser comparada con Edson Dávila.