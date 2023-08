Samahara Lobatón apareció en la última edición del programa ‘Magaly TV: La Firme’ para responder a las declaraciones de Youna, su expareja. La influencer aseguró que Youna hackeó sus redes sociales y le pidió que solamente la contacte para sus obligaciones paternales con su hija.

“Acá no hay nada que hablar, no hay nada qué solucionar. ¿Cómo puedo conciliar con una persona que desde los últimos 6 meses me ha torturado? ”, dijo.

Tras escuchar a Youna decir que estaba recibiendo tratamiento psicológico, ella lo contradijo: “Solo fue una vez a terapia, solo tomaba las pastillas cuando quería. Él es una persona que no se ama” , expresó.

La influencer aseguró que no está embarazada de otro hombre, como Youna había deslizado anteriormente. Además, reveló una presunta agresión cuando Samahara estaba embarazada de Xianna. “Embarazada soporté que me levante la mano y que me bote de su casa” .

Por último, Samahara reveló que Youna hackeó todas sus redes sociales para poder espiar con quién coversaba. “Me hackeó todo. Me leyó todas las conversaciones de Instagram. Tiene abierto mi Instagram, mi Whatsapp, mi correo, todo en su teléfono” , aseguró.