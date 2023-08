Samahara Lobatón se pronunció sobre Bryan Torres, quien sería su nuevo saliente, y aseguró que siente contenta con él. La influencer se refirió al tema luego de que una foto de ambos se volviera viral en las redes sociales.

Al abordar el tema de su relación con Bryan Torres, Samahara expresó que las cosas marchan por buen camino, aunque aclaró que todavía no son oficialmente enamorados.

“Me siento bien, me siento feliz. Es un buen chico, lo quiero bastante, lo respeto bastante, no me es indiferente. Lo quiero bastante, es una persona muy buena, es un gran papá”, dijo en “Mande quien mande”.

La hija de Melissa Klug aseguró que prefiere conocer bien al joven para poder comenzar un vínculo serio con él, pues ahora está en otra etapa.

“Definitivamente (voy) con mucho más cuidado, quiero conocerlo bien antes de dar un paso. (Me complementa) es súper trabajador, una persona responsable. En realidad tenemos un buen balance” , agregó.





