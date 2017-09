Rosángela Espinoza y la vez que le escupió en la cara a Génesis Tapia [VIDEO]

No es la primera vez que la integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza protagoniza un hecho bochornoso como el de la tarde del último jueves, cuando se descontroló y casi se agarra a golpes con la salsera Yahaira Plasencia.

La ‘chica selfie’ vivió una experiencia muy parecida cuando trabajaba en el programa de Latina 'Verano Extremo'.

En esa ocasión se enfrentó a su 'archirival' Génesis Tapia, con quien sí se agarró a golpes, luego de un mal entendido durante el reto 'Torta en la cara'.

Rosángela debía recibir un tortazo por parte de Génesis, pero salió huyendo del set. Cuando retornó para explicar su comportamiento, Tapia aprovechó para cumplir con el castigo. La 'chica selfie' se molestó y le escupió en la cara a Tapia, mientras esta última la cacheteó.

Ambas fueron separadas por sus compañeros del reality. Génesis justificó el golpe propinado a la 'chica selfie' aduciendo que esta la agredió primero.

“No le he escupido. Tengo ganas de llorar pero no le voy a dar gusto porque esto no le permito a nadie”, dijo Rosángela quien solicitó que retiren del programa a Tapia.

Sin embargo, 'Verano Extremo' repitió las imágenes en presencia de las concursantes para saber la verdad, y el vídeo mostró que Génesis actúo en defensa propia.

Aquí te dejamos el video para que saques tus propias conclusiones, o recuerdes el bochornoso enfrentamiento televisivo entre Rosángela

Espinoza y Génesis Tapia.