Una fuerte caída sufrió la concursante Rosángela Espinoza mientras competía en el circuito de cubos en la edición de ayer de ‘Esto es Guerra’. Producto del traspié sufrió una lesión en el hombro izquierdo y la rodilla; sin embargo, se levantó e intentó completar su trayecto.

La polémica se desató luego de que los demás concursantes reclamaran por el puntaje otorgado tras el traspié de la participante, los de su equipo pedían que Rosángela repita el circuito, mientras que el rival pedía que se le descalifique por no tocar con ambos pies el cubo. En tanto, Rosángela era atendida por los médicos del canal y lloraba por el dolor.

“De verdad me parece sorprendente escucharlos porque yo me he caído y así he continuado y me da mucha cólera que sean tan insensibles”, dijo entre sollozos la participante mientras los médicos revisaban su hombro golpeado.

A su turno, Ducelia Echevarría, una de las participantes, arremetió contra 'la chica selfie’ y aseguró que sus lágrimas son falsas y que todo lo que pasó se debe al karma. “Eso se llama karma, nadie te cree tus lágrimas de cocodrilo. Eres una falsa, mentirosa”, acusó.

Pese a esas acusaciones, Rosángela se defendió y reclamó al programa la falta de sensibilidad ante un accidente como el que sufrió. “Yo así continué a pesar que me dolía y que no valoren eso, no valoran el esfuerzo para nada. Yo no me he equivocado, solamente me he caído. Ha sido fuerte la caída”, explicó.