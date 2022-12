Rosángela Espinoza reveló en sus redes sociales que no formará parte del equipo de los ‘combatientes’ en la Gran Final de ‘Esto es Guerra’ debido a que PROTV envió un correo prohibiéndole el ingreso al canal.

Previamente, Espinoza compartió un video desde su auto donde se le ve muy animada mientras se dirigía a la sede del canal en Pachacámac.

Sobrino le graba video, pero no lo vio

Poco después, la modelo publicó el video que su sobrino grabó para ella e iba a mostrarse en ‘Esto es Guerra’, pero no pudo verlo por no estar presente en el set de televisión. “Todos los puntos de este año te las dediqué con amor. Me esforcé muchísimo para que celebres mis puntos. Tú eres el mejor combatiente”, dijo ella.

Rápidamente, los fans de la combatiente criticaron el reality por transmitir las imágenes del sobrino de Rosángela, pese a que, la producción sabía internamente que ella no formaría parte de la Gran Final.

¿Me estás diciendo que usaron al pequeño Ian, para hacer el video del programa, para que luego no dejen entrar a Rosángela al canal?

No se dan cuenta la tristeza que le pueden causar al niño al no ver a su tía compitiendo en el programa



Miserable eres Peter Fajardo. #EEG10Años pic.twitter.com/55lTozaKBs — Alondrꨄ︎ (@AlondraPNovoa) December 21, 2022

Cabe mencionar que el menor de tres años se encontraba internado en el Hospital del Niño, debido a que padece leucemia. Por ello, fue invitado de manera constante para dar aliento a su tía en el programa concurso. “Para él, dentro de su inocencia, piensa que cada quimioterapia le da poderes”, indicó la modelo para ‘América Espectáculos’.

¿Por qué se le impidió ingresar?

Rosángela explicó que acudió al trabajo con normalidad, pero por orden del sub gerente de PROTV, productora del programa concurso, pidió que no se la dejara pasar. “Hoy fui al canal, pero el sub gerente de la productora mandó un correo prohibiendo mi ingreso al canal. No estaré en la final, pero estaré por siempre en sus corazones. Mi corazón es rojo T.L.V.”.

PROTV no se pronunció al respecto de los hechos, pero todo parece indicar que Rosángela Espinoza habría llegado tarde al inicio de la Gran Final el lunes 19 de diciembre, siendo esta una posible razón de su prohibición.

Como se sabe, la chica reality estuvo de viaje por Qatar debido a la Copa Mundial de la FIFA, quien asistió a la final entre Argentina y Francia. El encuentro se llevó a cabo el domingo 18, pero se desconoce si Rosángela retornó a Lima ese mismo día o abordó el avión el día lunes.

