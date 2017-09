La integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza dejó entrever que la relación entre Yahaira Plasencia y Luis Alonso es solo un "show" en pleno programa en vivo.

“A mí no me interesa la relación entre Yahaira y su saliente José... ¿cómo se llama? No estoy para perder el tiempo... La mentira tiene patas cortas, sigan haciendo su show. No me importa”, expresó molesta Rosángela Espinoza.

Yahaira Plasencia

Ante sus fuertes declaraciones, la producción y los conductores del reality le pidieron que aclare lo que quiso decir, y la popular ‘chica selfie’ no tuvo más que rectificarse.

“No estoy diciendo (que es armado). Quiero decir que ella (Yahaira) lo ilusiona tanto al pobre chico, que si no quiere nada que le diga y punto, pero la verdad no me interesa”, explicó nerviosa Espinoza.

Yahaira no se quedó callada y visiblemente fastidiada por las declaraciones de Rosángela se enfrentó a ella con una contundente aclaración.

“El problema contigo, es que no quieres que las personas sean más que tú, relájate. Este es mi momento... deja de ningunear a las personas. Luis Alonso está acá hace cuatro meses y sabes muy bien su nombre, y ahora tiene más protagonismo que tú”, dijo la salsera.