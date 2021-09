El conductor del programa ‘Amor y Fuego’ Rodrigo González comentó sobre las disculpas de la Juliana Oxenford, por las críticas que le hizo a la congresista Sigrid Bazán cuando esta ejercía como periodista en dos medios de comunicación.

El popular ‘Peluchín’ se burló de las disculpas de Oxenford, quien en una conversación con el escritor Renato Cisneros cuestionó a Bazán por su aparición en los medios de comunicación e hizo referencia a la relación sentimental que la congresista mantuvo con el hijo del dueño del Diario La República.

“Juliana es como pido disculpas, pero… lo sigo pensando...”, se burló el conductor y además criticó que se califiquen de machistas las palabras de la periodista.

González dio a entender que no comprendía las críticas al diálogo entre Cisneros y Oxenford. “Pero llamar a alguien trepadora o trepador tampoco vamos a hablar de machismo, cuando alguien es una trepadora o trepador es algo que no tiene género. Bueno, es que hay gente que es así dice “ay, me dijo esto”. Pero es como te ven, y como te ven te tratan”, resaltó.

“(Las críticas) se refieren a palabras que muchos han señalado como machistas porque dijo que ella estaba donde estaba por ser la novia del dueño de La República. Se refería a una escena que pasó hace tiempo, que la tuve enfrente y en su cara pelada eso”, resaltó ‘Peluchín’ y dijo no entender por qué Oxenford se disculpaba. “Si está contando una anécdota por qué luego pide perdón si es algo que ya pasó, que ya se lo dijo en su momento”, expresó.

Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron tras las disculpas que tuvieron que pedirle Renato Cisneros y Juliana Oxenford a Sigrid Bazán, por rajar de ella en una transmisión en vivo de Instagram.

