Rodrigo González arremetió contra Michelle Alexander, pues la directora escogió a Ethel Pozo como actriz para “Maricucha 2″. El conductor de televisión no tuvo reparos para criticarla en su programa ‘Amor y Fuego’.

El popular ‘Peluchín’ aseguró que a la líder de Del Barrio Producciones solo le interesaría el rating, pues no seleccionaría a su elenco de acuerdo a la calidad actoral.

“Si no me dices que se llama Afrodita yo pensaría que se llama Fariselita(...). La productora Michelle Alexander siempre ha producido series, y que se haya preocupado por la calidad actoral impresionante, no, las series de ella son como que, hacen una historia divertida, rápida, meto a gente que actúa, porque tiene que tener algún peso, y la mayoría de gente nada”, comenzó diciendo.

El presentador de ‘Amor y Fuego’ reveló que la directora le propuso actuar en una se sus series, pese a que él no tiene formación actoral, lo cual probaría que no estaría tan interesada en tener un elenco enteramente profesional.

“Yo recuerdo que cuando empecé, tenía 6 meses creo, tenía mi secuencia de los ‘Peluchismes’ en ‘Hola a todos’. Ella me llamó para una serie y yo le dije: ‘Pero yo no actuó’ y ella me respondió: ‘¿y quién actua?’”, aseguró el conductor de espectáculos.