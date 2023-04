El presentador Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, afirmó que Jossmery Toledo tenía bloqueada en redes sociales a Rosa Fuentes, la aún esposa de Paolo Hurtado. Según González, fue la propia Rosa Fuentes quien le contó lo sucedido.

En el programa de televisión ‘Amor y fuego’, González afirmó que la expolicía habría bloqueado a Fuentes en las redes sociales. “A mí Rosa me ha contado unas cosas, la esposa de Paolo Hurtado. La Jossmery dice que no sabía, que no conocía y pone sus publicaciones de ‘Cuando se sepa la verdad...’”, relató González.

“¿Pero sabes qué? Dice que no sabía de la existencia de Rosa, pero la tenía bloqueada... ¿Por qué tienes bloqueada a la esposa de tu ‘trampa’? ¿Acaso no sabes que existe? Ya pues Jossmery, las cosas que uno se sigue enterando”, agregó ‘Peluchín’.

El presentador también señaló que Toledo, mediante indirectas, habría negado conocer a Rosa Fuentes, lo que sería contradictorio si es que realmente la bloqueó en redes sociales. “¿Por qué bloqueas a Rosa si no sabes que existe, que está casada? Supuestamente, te han mentido”, se preguntó.

Gigi Mitre, compañera de Rodrigo, respaldó a su compañero y afirmó que los rumores de la infidelidad entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo eran fuertes. “Lo de Jossmery viene desde antes, recuerden que teníamos una llamada de la esposa”, comentó.





VIDEO RECOMENDADO