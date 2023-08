Rodrigo González arremetió duramente contra Mariana de la Vega, la joven que fue captada junto a Gustavo Salcedo, esposo Maju Mantilla. El comunicador cuestionó la actitud de la joven, quien decidió poner en privada su cuenta de Instagram y publicar un extraño mensaje.

“Ahora la actitud de la chica, que abro y cierro mi (Instagram), que pongo o no la foto, no ayudas cariño” , dijo el popular ‘Peluchín’.

Además, le hizo saber a Mariana que, si Maju Mantilla no ha salido a pronunciarse sobre las imágenes difundidas en ‘Magaly TV La Firme’, ella sobraría al respecto. “Si Maju no ha salido a hablar, tú sobras ¿Quieres saber qué papel cumples aquí? Ninguno. Tú sobras. Calladita deberías quedarte. Tú no estás para salir a ofenderte (...) Esos comunicados que está haciendo, no sé” .

En esa misma línea, Gigi Mitre, ofreció su punto de vista y sugirió que Mariana podría haber sido objeto de ataques en redes sociales. “De repente la han atacado en sus redes sociales, no sé, también es justo que ella se quiera defender de que algunas personas podrían pensar que sí es la tercera en discordia”.

No obstante, Gigi Mitre también enfatizó que solo ellos saben lo que realmente ha pasado. “Los que sí saben lo que ha pasado realmente son ellos. Yo no puedo decir que sea un beso en la boca. Pero como repito Maju, la chica y él saben lo que realmente ha pasado”.





VIDEO RECOMENDADO

Maju Mantilla bailó al ritmo de Juana, la cubana y el Pio Pio