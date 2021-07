Paula Manzanal y Jossmery Toledo sorprendieron al anunciar su amistad y dejar en claro que no existe ningún tipo de rencilla entre ellas. Incluso, se han tomado fotografías y se deshacen en halagos la una por la otra.

Sin embargo, esta novísima amistad no sería del agrado de Fabio Agostini. El modelo español estaría incómodo con que su actual pareja, Paula Manzanal, se lleve muy bien con su exsaliente, Jossmery Toledo.

“A Fabio no le gusta mucho mi amistad con Jossmery, no está muy de acuerdo”, reveló Paula Manzanal al comentar sobre su acercamiento con la expolicía, pero esto no sería impedimento para que ambas concursantes de las ‘Reinas del Show’ decidan alejarse.

“Quiero viajar con ella, pero soltera”, dijo Jossmery “porque cuando se tiene pareja hay muchas cosas que no se pueden hacer”.

Cabe recordar que ambas mostraron una buena relación desde la primera edición del reality de baile y cada vez que las entrevistan, durante ensayos, no reparan en gastarse bromas.

