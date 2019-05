'La reina soy yo': fecha de estreno, personajes, historia, spoilers y todo de 'La reina del flow' mexicana

La reina soy yo ONLINE EN VIVO por Univision: fecha de estreno, cómo y a qué hora ver, tráiler, historia actores y personajes | “La reina soy yo” , anteriormente conocida como “Puro Flow”, es una adaptación que Televisa ha realizado de “La reina del flow” , que al igual que la serie colombiana, narra la historia de una joven compositora que después de ser traicionada por el hombre que ama es enviada a la cárcel por 17 años. Por eso, cuando la DEA le ofrece un trato, acepta para vengarse de todos los que le hicieron daño. La telenovela será estrenada este lunes 13 de mayo en Estados Unidos por Univision.



El reconocido director Roberto Gomez Fernández está a cargo del proyecto, creado por Fernanda Eguiarte, Larissa Andrade y Alejandra Olvera y realizado por Teleset y Sony Pictures Television para Televisa tras el éxito de “La jefa del campeón”, que también fue un remake de un formato colombiano. Al parecer, la cadena de televisión seguirá apostando en un futuro próximo por adaptaciones de producciones internacionales, tanto para su público en México como en el resto de América Latina, incluido el Perú, y Estados Unidos.

"La reina soy yo" es una historia de corte juvenil, estelarizada por Michelle Renaud y Mane de la Parra. Las grabaciones de la producción mexicana comenzaron el 5 de noviembre pasado y hasta el momento se sabe que tendrá 80 capítulos.

TRÁILER DE “LA REINA SOY YO”

HISTORIA DE “LA REINA SOY YO”

"La Reina soy yo" es una historia inmersa en el mundo de la música que sigue a Yamelí Montoya, una bella mujer con gran talento para la composición musical, que tras ser traicionada por el hombre que ama, es condenada injustamente a prisión, donde descubre que está embarazada solo para perder su bebé más adelante: ella cree que murió, pero en realidad se lo quitaron.

Luego de 17 años, Yamelí sale de prisión tras llegar a un acuerdo con las autoridades e inicia su venganza contra del hombre que tanto amó pero que ahora odia con toda su alma, situación que la DEA aprovecha para darle una nueva identidad e infiltrarla en una organización criminal. Al mismo tiempo, Yamelí se une a una importante productora musical, donde busca nuevos talentos mientras planea su ofensiva contra las personas que arruinaron su vida.

La sinopsis oficial de "La reina soy yo" dice lo siguiente:

" 'La reina soy yo' narra la historia de Yamelí, una bella mujer con gran talento para la composición musical que tras ser traicionada por el hombre que ama, quien le roba sus letras y se hace famoso, es condenada injustamente a prisión. En la cárcel da a luz a un varón que le es arrebatado y ella cree muerto. Días antes de su liberación, es víctima de un ataque y la dan por muerta, situación que la DEA aprovecha para darle una nueva identidad e infiltrarla en una organización criminal. Con su nueva identidad, la de una importante productora musical y caza talentos, Yamelí iniciará su venganza contra quienes arruinaron su vida".

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA REINA SOY YO”

Michelle Renaud es Yamelí

Mane de la Parra es Juanjo

Lambda García es Charly Cruz

Brandon Peniche es Alberto Cantú

Briggitte Beltrán

Renata Vaca es Yamelí de joven

Fernanda Urdapilleta

Pierre Louis

Renata Manterola

David Caro Levy es Juanjo de joven

Marcelo Córdoba es Jack

Polo Morín

Gloria Stalina

Arleth Teran

Arturo Peniche como Don Edgar

APARICIONES ESPECIALES

Hasta el momento se ha confirmado la participación del cantante colombiano Carlos Vives y del grupo de salsa Gente de Zona en "La reina soy yo".

¿Quién es Yamelí Montoya?

Michelle Renaud es Yamelí (Foto: La reina soy yo / Televisa) Michelle Renaud es Yamelí (Foto: La reina soy yo / Televisa) Televisa

Al principio de "La reina soy yo" , Yamelí es una muchacha inocente, ingenua y despreocupada que vive con los ojos pegados a un cuadro gastado donde escribe, borra y tararea las canciones que nacen de ella misma. Pero terca, no oye las advertencias de su abuela para que sea más cautelosa en la vida y termina confiando en las personas equivocadas, guiada por su engañado corazón.



Yamelí comete el error de asociarse con Juanjo y Charly, de quien se enamora. Celoso de su talento y consciente de su amor, Charly orquesta un plan para deshacerse de la compositora –la convierte en mula– y quedarse con sus canciones.



Desde luego, Yamelí queda destrozada, humillada y además de todo, embarazada, y estando en prisión pierde a su hijo Mateo y también a su abuela. En ese marco, quien alguna vez fue una joven tímida y con el corazón lleno de esperanza, ahora sucumbe a la frustración y la tristeza, que plasma en sus nuevas letras, para más adelante abrir las puertas a la venganza.



Yamelí cumple su condena acumulando razones para vengarse de cada uno de los responsables de su agonía, sobre todo de Charly, a quien quiere hacerle pagar lentamente como si se tratara del peor veneno. Es entonces que con la ayuda del agente del FBI Ben Rizzo y del productor musical Jack Castillo, regresa convertida en Lari Andrade, de mirada recia y una figura torneada que delata el tiempo que pasa ejercitándose. Por encargo del FBI, Yamelí debe mimetizarse y entrar en la organización de Monchis, al tiempo que fragua su venganza personal contra Charly.



En palabras de la actriz Michelle Renaud, conocida principalmente por "Hijas de la luna", el de Yamelí "creo que es el personaje más complejo de mi carrera”.



"Voy a decir una cosa que he pensado demasiado, y espero que no se escuche ni arrogante ni soberbio ni nada, pero este personaje definitivamente me hizo mejor actriz. Justo como no es el de la telenovela, que también tiene su complejidad y también es difícil, aquí estaba yo trabajando con una mujer que tenía demasiada inestabilidad emocional y que en una sola plática con un personaje sentía 80 cosas opuestas, entonces era demasiado demandante para mí. Fue demasiado fuerte porque tenía que reflejar esta ambigüedad que de pronto el cerebro le dice que no, pero el cuerpo le dice ya no aguanto más" , declaró la actriz a People en español una semana antes del estreno.



"Yo creo que sí (es el personaje más complejo de mi carrera), sobre todo porque las actrices, así lo veo yo, vamos haciendo mejor trabajo con la edad, ya que vamos teniendo más experiencias de vida que te ayudan a nutrir a tu personaje, entonces pues sí definitivamente este personaje tenía mucha más carnecita de donde sacar las experiencias que yo he tenido en mi vida" , agregó.

¿Quién es Charly?

Lambda García es Charly Cruz (Foto: La reina soy yo / Televisa) Lambda García es Charly Cruz (Foto: La reina soy yo / Televisa) Televisa

Egoísta, superficial y de cuerpo atlético, Charly es el clásico galán de barrio que sabe muy bien lo que quiere: ser un cantante famoso de reggaetón y exhibir una vida de lujo. Para conseguirlo usa su encanto envolvente con Yamelí, al punto de doblegarla, llevarla a la cama y engañarla, llevándola a Estados Unidos supuestamente para una cita con un productor, aunque en realidad Yamelí viaja con una maleta cargada de droga. El mismo Charly la delata, se desentiende de su suerte y aprovecha la coyuntura para escapar de la sombra de su tío, buscando despegar su carrera como cantante de reggaeton, claro está, usando las letras de Yamelí.

Charly se vuelve famoso, pero el miedo y la paranoia por lo que hizo no dejan de acompañarlo. Se convierten en un susurro incómodo que no lo deja en paz, aunque en lugar de detenerlo y hacerlo recapacitar, lo empuja a seguir adelante en su carrera musical. La culpa y la soledad lo llevan a beber más de la cuenta, desarrollando un temprano alcoholismo del cual ni su hija Vanesa, su adoración, puede ayudarlo a salir. Apartamentos lujosos, viajes, carros y excentricidades comienzan a convertirse en su trinchera, más allá de la relación cada vez más falsa que tiene con Diana.

Charly, que nunca supo del embarazo de Yamelí ni mucho menos de su responsabilidad en el mismo, no está dispuesto a dejarse amedrentar por Lari. Su falta de escrúpulos, su poder mediático y su personalidad seductora y manipuladora, serán las armas que utilizará para mantenerse en la cima y tratar de menoscabar a la nueva productora, sin saber que es el espectro que viene a cobrar venganza por todo lo que hizo sufrir a la poeta talentosa.

¿Quién es Juanjo?

Mane de la Parra es Juanjo (Foto: La reina soy yo / Televisa) Mane de la Parra es Juanjo (Foto: La reina soy yo / Televisa) Televisa

Prudente y sensato, Juanjo es un joven noble y conciliador a quien la vida le ha puesto experiencias duras que lo han hecho madurar antes de tiempo. Siendo menor de edad quedó a cargo de sus dos hermanos cuando su madre se largó con otro hombre. Es muy amigo de Charly, a quien ve como parte de su familia. Desde que la música lo acerca a Yamelí, Juanjo se contagia de ella y de su empeño por hacer canciones con él y con Charly. Pero más allá de la admiración y la empatía, lo que Yamelí le produce es una atracción que no había experimentado antes. Noble y honesto, se solidariza con Yamelí tan pronto descubre los engaños y las bajezas de Charly, enfrentando el dolor de aceptar que su amigo de infancia no es más que un aprovechado y mentiroso.

Juanjo queda devastado cuando se entera de la supuesta muerte de Yamelí, hecho que lo lleva a dejarla ir, por fin y a establecer una relación con Wendy, la mejor amiga de Yamelí. Trabajador incansable, se asocia con el Búho para alquilar equipos de audio para eventos, sin saber que esto lo convertirá poco a poco en un productor musical del barrio, mucho más talentoso que el mismo Charly, aunque con menos disfusión.

Juanjo se desequilibra al conocer a Lari Andrade, pues hay algo en esos ojos que le atraen, aunque no sabe por qué. Vive compitiéndole a Charly en su regreso al barrio, sin saber que terminará trabajando para él. Como consecuencia de los altibajos emocionales que le produce estar en medio del fuego cruzado entre su antiguo amigo y la mujer que ama, Juanjo tendrá que construir un camino propio con Wendy y su nueva vida. Pero a pesar de la distancia, de vivir una nueva relación y de tratar de rehacer su vida sin ella, en un rincón de su corazón hay un recuerdo vivo que le impide renunciar al amor y a la esperanza de volver a estar con Yamelí.

Juanjo junto a Lari Andrade. No sabe que se trata de Yamelí (Foto: La reina soy yo / Instagram / Mane de la Parra) Juanjo junto a Lari Andrade. No sabe que se trata de Yamelí (Foto: La reina soy yo / Instagram / Mane de la Parra) Televisa

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EN VIVO ONLINE “LA REINA SOY YO”?

"La reina soy yo" será estrenada este lunes 13 de mayo a las 8:00 pm (hora del este) por Univision en Estados Unidos. Desde entonces será emitida de lunes a viernes, y cada transmisión estará disponible online en las plataformas digitales del canal.



La cadena de televisión había programado originalmente la telenovela para el martes 7 de mayo, pero finalmente decidió retrasar unos días su lanzamiento.



A México, "La reina soy yo" recién llegará el lunes 17 de junio a través de Las Estrellas.



Las grabaciones de "La reina soy yo" comenzaron el 5 de noviembre de 2018 como como una coproducción de Teleset México y Televisa.

