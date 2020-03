No se quedó callada. La conductora de Espectáculos, Rebeca Escribens, reveló en su bloque que Angie Arizaga y Jota Benz están saliendo desde setiembre del año pasado. Esto a raíz del tierno beso que protagonizaron ambos durante una secuencia de El Reventonazo, conducido por la Chola Chabuca.

Jota no dejó que Angie termine las líneas de su guion y la interrumpió con un beso en los labios que puso nerviosa a la “negrita”. Pero no se atrevieron a decir más.

“No te digo que andan practicando desde setiembre, más o menos, pero está bien. No me corresponde decir que ya están desde hace seis meses, pero bueno pues. Dada las circunstancias y las imágenes, no me queda más remedio que confirmar la relación de Angie y Jota”, dijo Rebeca Escribens.

La conductora que mantiene un especial cariño por el 'guerrero’ Jota Benz no solo expuso a la nueva parejita sino que también arremetió contra Angie Arizaga: “Me lo quitaste, desgraciada, me lo quitaste”. Lo que provocó las carcajadas de sus compañeros.

Pero Rebeca no fue la única que puso al descubierto a Angie Arizaga y Jota Benz, hace unos días, sino que Gino Pesaressi también lo contó en el magazine ‘En Boca de Todos’.