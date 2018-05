Phillip Butters se solidarizó con Magaly Medina , quien fue retirada temporalmente de Latina por realizar una serie de comentarios a favor del fallo del TAS que dejó a Paolo Guerrero fuera del Mundial Rusia 2018 .

El canal de televisión, dueño de los derechos de transmisión de la Copa del Mundo en el país, anunció ayer que, por mutuo acuerdo, la periodista no seguirá apareciendo en pantalla y que su futuro se definirá después de la justa mundialista.

Butters , en su programa en Radio Exitosa , se mostró en desacuerdo con esta decisión y respaldó a su colega.

"Han separado a Magaly Medina por no pensar como los demás borreguitos de Latina. Es una barbaridad. Lo que están haciendo es un abierto atentado contra la libertad de expresión. Pero como es Magaly, no dicen nada. Ellos tienen que ser hinchas incondicionales, ya no pueden ser periodistas", señaló evidentemente fastidiado el conductor radial.