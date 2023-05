Rodrigo Gonzáles, más conocido como ‘Peluchín’, se burló duramente de Ethel Pozo en el programa de hoy de ‘Amor y Fuego’ por unos supuestos retoques que habría realizado la hija de Gisela Valcárcel en sus fotografías para verse más delgada y alta, llegando a llamarla ‘un avatar’.

Sucede que Ethel Pozo compartió unas imágenes y videos en sus redes sociales de las vacaciones familiares que tuvo en el paradisiaco destino de Punta Cana, pero los internautas notaron que Pozo habría editado algunas partes de su cuerpo para verse más respingada y delgada. Eso no pasó desapercibido por Gonzáles.

“Ethel necesita alguien que la ayude a hacer los efectos en sus fotos, porque la ‘Fariselita’, que todo sabemos de qué tamaño es, ahora resulta que parece un avatar”, comenzó diciendo ‘Peluchín’.

No obstante, su compañera Gigi Mitre no se quedó atrás y acotó: “No pues, ya no te preocupes Ethel, nos tragamos la píldora. Ni Sheyla Rojas se atrevió a tanto, miren la panza, planita sale, regia sale”, enfatizando la llamativa figura de Pozo en sus fotos. Finalmente, Rodrigo sentenció que ‘parece Natalie Vértiz’ por su estilizada figura.