Luego que se revelara la infidelidad del arquero de la selección nacional, Pedro Gallese, son muchos los comentarios y críticas que ha recibido el guardameta. Sin embargo, algunas de las especulaciones por parte de personajes de la televisión han llamado la atención.

Este es el caso de Milagros Leiva quien utilizó un espacio del noticiero que conduce para referirse a este caso, aunque, al parecer, lo hizo de una manera desatinada pues la propia Magaly Medina la cuestionó.

“Si estás con tu enamorada y le vas a sacar la vuelta porque vas a ser tan desleal y mentiroso. Ahora, si lo haces, hazlo bien, pues. Que no se entere. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el tonto de Gallese que cree que con su gorrita, Magaly ya estaba detrás de él. Yo no perdonaría. Imagínense que el ampay de tu esposo salga en horario prime time”, comentó Leiva.

Magaly, en tanto, difundió las declaraciones que hizo su compañera de canal, pero indignada ordenó que las corten y evitó referirse directamente a Leiva aunque sí criticó sus palabras.

“Ya córtalo (el vídeo), no puedo soportar que una mujer diga eso. Por más que sea una persona que trabaja en el canal. Discrepo abiertamente”, manifestó en vivo.

“¿O sea Ojos que no ven, corazón que no siente? Esa es la mentalidad que debemos desterrar de una vez por todas de nosotras y como mujeres líderes de opinión, empoderadas, no le podemos estar diciendo a las mujeres al resto que nos escucha y que nos toma como referencia: ’pero si no lo ves, si no lo sabes, hazte la loca, mira a otro lado porque total eso no te a causar daño'”, insistió la conductora de espectáculos.

Medina visiblemente incomóda por los comentarios de Leiva y de ‘doña Peta’, madre de Paolo Guerrero, quien también justificó el actuar del arquero insistió en que las opiniones deben ser analizadas antes de emitirse pues tendrán una repercusión en las personas.

“Aterricemos. Tenemos que vivir como mujeres modernas, no solamente hay que dar un discursito. Hay que ser consecuentes. Somos líderes de opinión, entonces, antes de dar una opinión hay que pensarlo hasta cinco veces si se va a decir algo”,finalizó.